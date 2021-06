Výroba pamětí DDR5 překoná dnešní DDR4 v roce 2023

Yolle Developpement tak pamětem DDR5 předpovídá velice rychlé rozšíření na úkor DDR4, přičemž v letošním roce budou mít DDR5 dle zveřejněného grafu bude pouze několikaprocentní podíl, který ale už v příštím roce má přesáhnout hranici 25 procent a o rok později už 50 procent. Po tomto rychlém startu se už DDR5 mají v dalších letech rozšiřovat o poznání mírněji.

Graf přitom vyjadřuje podíly typů pamětí DDR dle vyrobené a na trh vyslané kapacity, čili ovlivněn bude také tím, že od DDR5 se obecně očekává vyšší kapacita díky vyšší paměťové hustotě.





Rozšiřování nového typu paměti pochopitelně závisí na tom, kdy a v jakém objemu přijde hardware, který je využije. V případě PC a x86 to budou v nejbližším období zatím jen intelovské platformy, a to desktopové i mobilní Alder Lake a pak serverové Sapphire Rapids. Ovšem jak uvedený graf naznačuje, ty se letos zatím výrazně nerozšíří, ostatně Alder Lake mají podporovat ještě i staré paměti DDR4, i když v případě koupě nového PC by DDR5 měly být jednoznačně lepší volba díky dvoukanálové architektuře a už standardní podpoře ECC, ale počkejme si ještě na ceny a konkrétní informace o podpoře.

Yolle Developpement (via Tom's Hardware ) také předpovídá výrazné zvyšování hodnoty celého trhu s paměťmi DRAM, který má brzy dosáhnout hranice 120 miliard dolarů (v případě NAND Flash to bude "jen" 68 miliard) a v roce 2026 už to má být dokonce 200 miliard dolarů. Na to se může těšit především Samsung coby největší světový výrobce pamětí DRAM, který se už opět chystá vystřídat Intel na pozici světově největšího výrobce čipů (dle tržeb). To se Samsungu už jednou podařilo, ale pak přišlo ochladnutí na trhu s paměťmi, jejich ceny i prodeje šly dolů a Intel se opět dostal na první místo. Tentokrát to ovšem vypadá, že Samsung si první místo vybojuje a hned tak z něj nesestoupí.

Paměti DDR5 jsou přitom již nyní připraveny a řada výrobců modulů DIMM či SO-DIMM už rozjela jejich výrobu, takže nyní se už v případě x86 platforem v podstatě jen čeká na to, až Intel vyšle na trh své novinky.

Ceny souvisejících / podobných produktů: