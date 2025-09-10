Aktuality  |  Články  |  Recenze
Výroba u Intelu není dnes dle Qualcommu přijatelnou možností

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Výroba u Intelu není dnes dle Qualcommu přijatelnou možností
Qualcomm si nechává své čipy vyrábět u TSMC a Samsungu. Podle posledních slov to ale nebude u Intelu, ten dnes není přijatelnou možností.
Společnost Qualcomm navrhuje spousty procesorů, přičemž si je sama nevyrábí. K tomu využívá firmy, jež tyto služby nabízí, a to především TSMC. O část procesorů se ale stará také společnost Samsung. Otázkou je, zda by mohla vyrábět také u Intelu. CEO společnosti Cristiano Amon ale během nedávného rozhovoru s Bloombergem řekl, že výroba v továrnách Intelu dnes není přijatelnou možností, čímž se dost nelichotivě vyjádřil ohledně důvěry v Intel a úroveň jeho výrobních procesů. Současně ale přidal, že by byl velmi rád, kdyby Intel touto možností byl. Nejen pro Qualcomm by jistě bylo dobré, kdyby se na trhu objevila třetí firma, která by zvládala state-of-the-art výrobní procesy. Jednak by to umožnilo lepší diverzifikaci dodavatelského řetězce, jednak by to mohlo díky větší konkurenci srazit cenu výroby níže, a tím i zlevnit výsledné čipy.
 
Podle Qualcommu Intel není schopen vyrábět energeticky efektivní procesory, které firma potřebuje pro své portfolio. To totiž obsahuje především mobilní čipy a jiné procesory, které jsou v nasazeních vyžadujících co nejnižší spotřebu elektrické energie (v poslední době také hodně rozjíždí čipy pro automotive). Připomeňme, že Intel nakonec zrušil proces 18A pro externí zákazníky (s výjimkou již nasmlouvaných) a využije ho pro interní potřeby (kde bude stejně kombinován s čipy vyrobenými u TSMC). Proces 14A nicméně potřebuje zajistit dostatek externích zákazníků, jinak ho potká podobný osud.
 

