Výrobce čipů v Malajsii velice ohrožují protikoronavirová opatření

Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors NV a STMicroelectronics NV se už pomalu mohly v případě svých továren v Malajsii těšit na celkové rozvolnění, díky němuž by bylo možné najet na maximální výrobní kapacity, ovšem dle Bloombergu nyní nastala opačná situace. Počet evidovaných nakažených z červnových 5.000 denně vzrostly v průměru na více než 20.000 denně, což je přičítáno především šíření mutace delta.

Jde tu ale především o to, jaká nová opatření se zavádějí a co to bude znamenat pro výrobce. Dle tamních nařízení se totiž musí jednotlivé provozy uzavírat na 14 dní v případě, že se v nich najednou objeví tři či více nakažených pracovníků. To už v případě firem Infineon a STMicroelectronics nastalo.

Vláda si ale pochopitelně uvědomuje význam těchto společností, a to zvláště v dnešní době, přičemž by se daly zdůraznit i velké těžkosti, které doprovází přerušení výroby čipů, což rozhodně není stejné jako odejít od soustruhu, i když v Malajsii se zrovna moc čipů nevyrábí a jde spíše o jiné, ale také velice důležité provozy. Dané společnosti tak dostaly výjimku a mohly i v lockdownu fungovat se 60 % své pracovní síly a bylo jim přislíbeno, že se budou moci vrátit k plnému stavu, pokud bude alespoň 80 % zaměstanců plně očkováno. K tomu ale firmy evidentně ještě nedospěly. Dle Reinharda Plosse (CEO, Infineon) už se dají finanční dopady spojené s potížemi v Malajsii vyčíslit na "vyšší desítky milionů eur".





Malajsie je přitom známá především díky svým zařízením pro testování a pouzdření čipů, bez nichž samozřejmě není možné vyslat na trh hotový produkt. Jde také o klíčovou zemi, kde se vyrábí MLCC (multilayer ceramic capacitor) využívané napříč různými typy elektroniky včetně karet, základních desek, atp.

A pak tu máme také výrobu různých procesorů architektury Arm, což se týká konkrétně i STMicroelectronics a své silné zastoupení má v Malajsii také AMD, v jehož případě dobře známe nápis Made in Malaysia na řadě čipů této firmy, což je známka právě toho, že byly v této zemi pouzdřeny.



