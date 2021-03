Výrobce HEDT počítačů Puget Systems hlásí prudký vzestup procesorů AMD

Situace na trhu s HEDT je totiž pro Intel neúprosná a přímo vychází z toho, že ten neměl pro výrobu těchto výkonných procesorů k dispozici vhodný proces, jenž by mohl nastoupit za už dosluhující 14nm technologii. Nyní už je situace pochopitelně jiná, neboť Intel se chystá na svém 10nm procesu vypustit do světa až 40jádrové Ice Lake-SP , na nichž by mohl založit i novou generaci HEDT procesorů, ovšem my zatím nemáme zprávy ani indicie, že by se něco takového chystal udělat.