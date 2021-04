Výrobce pamětí už slibuje i DDR5-10000

S paměťmi DDR5 se v případě PC platforem pravděpodobně nejdříve setkáme díky Intelu a jeho generaci Alder Lake-S , kterou i dle nejnovějších informací očekáváme na trhu letos. Zato konkurenční AMD stále ještě pro nejbližší generace zřejmě počítá se Zen 3 (či Zen 3+), a tedy i DDR4, nicméně i Intel by měl v případě generace Alder Lake v rámci postupného přechodu na nový standard podporovat i DDR4, ale ještě uvidíme, jaké budou detaily.

Výrobci paměťových modulů se už ale pochopitelně těší a začínají se předhánět v tom, kdo nám poskytne rychlejší moduly. Netrvalo dlouho a máme tu i DDR5-10000, čili paměti pracující na fyzickém taktu 5000 MHz, zatímco standard má začít na DDR5-4800 s plánem škálovat na DDR5-6400 a mluvilo se i o DDR5-8400

Paměti DDR5 tak ještě ani nenastoupily na trh, nemáme je jak využít a už tu máme výhled na DDR5-10000, čili více než dvojnásobný efektivní takt v porovnání s výchozí verzí standardu. Mluví o něm konkrétně čínský výrobce Netac, který sám začal paměťové produkty vyrábět teprve v roce 2018 a nedávno dle svých slov dostal první zásilku pamětí DDR5 od Micronu, a to zatím ještě inženýrské vzorky tvořené pomocí 1z procesu, čili procesu, který se už blíží k hranici 10nm.

Dle Micronu by přitom paměti DDR5 měly i bez zvýšení taktu nabídnout 1,36x zvýšení propustnosti oproti DDR4, což je bezesporu důsledek dvoukanálové architektury použité v rámci samotných modulů. Když k tomu přidáme zvýšený takt základních DDR5-4800, pak už jen ty by měly oproti DDR4-3200 nabídnout 1,87násobnou propustnost. Dvoukanálové DDR5-10000 by tak mohly nabídnout propustnost 160 GB/s, což zcela odpovídá takové GeForce GTX 1060 5GB.

Netac si ale může samozřejmě jen tahat tričko a je otázka, kdy se DDR5-10000 reálně objeví. Časem velice pravděpodobně nastoupí, ovšem asi to nebude v dohledné době, jako možná spíše až ke konci životního cyklu jejich standardu, ale uvidíme. Těžko ale půjde o běžně využívané moduly, jako spíše o specialitky, stejně jako jsou dnes třeba DDR4-5333.

