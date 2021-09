Výrobci čipů rekordně vydělávají, podíly si rozšiřují menší firmy na úkor TSMC

Aktuálně tak výrobci čipů zažívají zlaté časy, které jsou ale doprovázeny i starostmi o to, jakým způsobem by šlo výrobu co nejdříve ještě rozšířit a také jak bude vhodné investovat do budoucna, aby se poptávka nepodcenila a ani nepřecenila. My se ale zaměříme na přítomnost, v níž pochopitelně mezi zakázkovými výrobci čipů s více než pohodlným náskokem vede tchaj-wanská TSMC.

Jak ale ukazuje srovnání druhého a prvního letošního kvartálu, TSMC už nedokázalo navyšovat své tržby tak, aby rozšířilo svůj podíl na trhu. Ten naopak ztratilo, neboť jiné společnosti a především SMIC s GlobalFoundries byly agilnější (a nebo spíše nejvíce zdražovaly?). Ostatně SMIC s celkově jen desetinovými tržbami oproti TSMC dokázala utržit o 240 milionů dolarů více, zatímco TSMC si připsalo o 400 milionů dolarů více než v prvním kvartálu, takže z hlediska procentuálního nárůstu je na tom TSMC mnohem hůře a ve skutečnosti nejhůře z celé první desítky. Jedním dechem je však třeba dodat, že čas firmy TSMC teprve přijde.

Celkově pak tržby těchto firem dosáhly 24,4 miliard dolarů, což představuje 6,2% mezikvartální růst a více než polovina z této sumy patří právě firmě TSMC. A jak bylo už naznačeno výše, uváděná čísla se rozhodně netýkají jen toho, jak intenzivně dané firmy dokázaly rozšiřovat svou výrobu. Výrobci se mohou dovolit v době aktuálního nedostatku zdražovat a jak jsme se dozvěděli nedávno, právě v posledních měsících měly zdražit firmy GlobalFoundries, Powerchip Semiconductor Manufacturing (PSMC), Semiconductor Manufacturing International (SMIC) i United Microelectronics (UMC). Čili asi není náhoda, že právě GloFo a SMIC vykázaly nejvyšší růst tržeb a podíl rostl i v případě PSMC a UMC.

Společnost TSMC se na další vlnu zdražování právě chystá a z toho, co víme, může jít o 10 až 20 procent rozdělených víceméně rovným dílem z hlediska tržeb, takže můžeme uvažovat o průměrných 15 % (dle Bitmain jde ale prostě o 20% zdražení ). Kdyby tak TSMC o 15 % zdražilo už dříve, dosáhlo by tržeb kolem 15,3 miliard dolarů a my bychom mohli uznale mluvit o cca 19% růstu. Neznamenalo by to však vůbec nic ohledně rozšiřování kapacit.



Není pak ani moc překvapivé, když TrendForce píše, že nedostatek, který započal už v 2. polovině roku 2019, nyní už dva roky zesiluje, a to i kvůli zatím velice omezeným nově instalovaným kapacitám, které byly ihned zamluveny. Nezbývá tak než čekat na to, až začnou pracovat nové zásadní provozy, které se chystají, pokud do té doby neklesne poptávka, což je nyní nepravděpodobné.

