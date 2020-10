Výrobci disků dle Trendfocus zrychlují vývoj, 24TB disky mají přijít do dvou let

Pevné disky jsou možná z pohledu běžných uživatelů stále méně a méně zajímavé. Pokud je ti dnes kupují, pak už spíše jen pro zálohování dat, ať už s diskem uloženým v šuplíku, nebo v lokálním NAS serveru. Mlsně pokukujeme spíše po stále výkonnějších SSD, které dnes už dokáží už téměř plně využít i rozhraní PCIe 4.0 x4, ovšem pro účely cloudů, serverů a zkrátka pro podniky jsou HDD stále důležité a to zvláště z nearline disky. Takto se označují výkonné disky, které vedle SSD představují levné a vysokokapacitní úložiště pro data, která musí být neustále k dispozici, ale nejde o jejich primárně využívaný zdroj.

Zvyšování kapacity pevných disků je možné realizovat dvěma způsoby. Buď se přidají další plotny, anebo se zvýší hustota záznamu. A byla to Toshiba, kdo s pomocí helia do disků dokázal jako první nacpat devět ploten, přičemž by n emuselo trvat dlouho , aby se toto číslo zaokrouhlilo na deset, a to díky novému typu skleněných ploten. A kupodivu by se jejich počet nemusel zastavit ani na deseti, neboť výrobci disků už si od dodavatelů (Hoya a jiní) vyžádali i vzorky ploten s tloušťkou pod 0,5 mm, které by umožnily využít i 12 nebo snad více ploten v klasickém 3,5" formátu.