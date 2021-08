Využijí Radeony RX 7600/7500 6nm refresh dnešních Navi 2X?

Samozřejmě to neznamená, že AMD recykluje celou řadu Radeonů s čipy Navi 2X, bavíme se konkrétně o Radeonech RX 7600 a 7500, čili pravděpodobně těch nejslabších verzích, anebo to mohou být modely 7500 a 7400. Dle leakera Greymon55 tak budou "pouze" Navi 31, 32 a 33 využívat mikroarchitekturu RDNA 3, což by tak mělo platit přinejmenším pro nástupce dnešních Radeonů RX 6900 XT až RX 6600 XT.

Navíc se dozvídáme, že nepůjde o prostou recyklaci, ale v podstatě o die-shrink, čili vytvoření stejných čipů pomocí nového pokročilejšího procesu, a to konkrétně pomocí 6nm technologie N6. Respektive předpokládáme, že půjde o proces N6 společnosti TSMC.

O N6 se mluví už dlouho a jak ukazuje tento graf firmy TSMC, nepůjde kapacitně o vůbec bezvýznamnou technologii. Ta se totiž má do konce tohoto roku právě z hlediska kapacity téměř vyrovnat 7nm procesu, takže by skutečně bylo podivné, kdyby AMD, aktuálně nejvýznamnější zákazník firmy TSMC v případě N7, tuto novinku nevyužilo.

Vypadá to ostatně jak rozumný přístup vzhledem k tomu, že 5nm kapacit nebude dost, i když N5 najíždí lépe než ve své době N7. Vylepšená verze dnes používaného N7 v podobě mírně vylepšeného N6 se ale firmě AMD rozhodně bude hodit.

Otázka je, které z Navi 2X může AMD plánovat jako 6nm GPU pro příští slabší Radeony. Těžko to bude Navi 21, ale Navi 22 už by to být mohlo. Je tak možné, že příští generace Radeonů se bude skládat ze dvoučipových 5nm GPU, jednočipových 5nm GPU a právě i 6nm starších GPU.



