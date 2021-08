Vývoj cen grafických karet: stagnace i opětovné zdražování

Už před necelým měsícem jsme hlásili, že pokles cen grafických karet se zastavil , což se časem potvrdilo a nyní to ukazují i nová čísla od 3DCenter.org , kde se sledují reálné ceny karet na nám blízkém německém trhu. Němci však mohou také sledovat, jak jim od července zdražují Radeony, zatímco GeForce stále ještě mírně zlevňují, za čímž můžeme vidět různé příčiny.

Mohlo by tu jít o kombinaci údajně navýšené produkce karet GeForce, což se firmy AMD prý moc netýká a navíc se už také plně projevuje dopad nástupu nových LHR verzí karet GeForce s výrazně sníženým výkonem těžby Etherea, který zřejmě přispívá k lepší dostupnosti.

V každém případě nemůžeme počítat s tím, že by se ceny karet opravdu brzy dostaly na doporučené částky. Možná se tak v některých případech stane na podzim, přičemž v případě Radeonů to bude složitější.

Ovšem co náš trh? Na tom se vývoj cen nese v duchu menších výkyvů a dá se říci, že Radeony RX 6000 se dostaly na aktuální ceny už někdy na začátku prázdnin a od té doby nelze mluvit v celkovém měřítku o dalším poklesu cen, ale ani o zdražování. Je to spíše individuální, i když v posledních dnech opravdu šlo zaznamenat známky zvyšování cen s tím, že dosud nejlepší nabídky se objevily ke konci července.

V případě GeForce RTX 3000 je to bohužel velice podobné. Například MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC se dala v červenci pořídit i za 18 tisíc korun, tedy ne že by to byla extra výhodná nabídka, ale poté opět zdražila nyní si musíme z peněženky vyškrábnout alespoň 19 tisíc. Naopak mírně zlevnila MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 3X OC, zatímco cena verze 3070 Ti má velice podobný průběh vývoje jako výše zmíněná 3060. Celkově se tak situace s cenami na našem trhu s grafickými kartami během letních prázdnin moc nezlepšila.



Radovat se ovšem mohou těžaři Etherea, jejichž měna po květnovém karambolu a následovném plácání se kolem hranice 2000 USD začala opět vytrvale růst a nyní nemá daleko ke zdvojnásobení své hodnoty, na což by mohl stačit pouhý měsíc. Ale samozřejmě se teprve ukáže, zda nejde jen o další záchvěv před delším útlumem, jaký přišel i v roce 2018. Zatím ale opětovně roste celkový těžařský výkon , což ukazuje, že některé z Čínou vykázaných kapacit se opět dostávají online a roste i celkový objem odměn pro těžaře (i díky rostoucím poplatkům za transakce), i když ten má ke květnovému vrcholu ještě daleko.

