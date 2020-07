Vývojář konečně opravil grafickou chybu v Mass Effect spojenou s procesory AMD

PC verze hry Mass Effect byla přitom představena už v roce 2008, ovšem to se tato chyba ještě neprojevila, protože je spojena s procesory AMD architektury Bulldozer a pak přetrvala i do generace Zen. A právě Bulldozery se objevily v roce 2011, takže můžeme říci, že Black Blob trápil příznivce prvního Mass Effectu dlouhých devět let.

A nejde jen o nějakou prkotinu, ale zásadní grafický glitch, který prostě namísto hlavních postav, které ovládáme, zobrazí černočernou tmu s rozkostičkovanými okraji, což jistě dokáže otrávit. Vývojářům to také zabralo mnohem déle, než by bylo zdrávo, ale nyní byla tato chyba konečně odstraněna díky jistému CookiePLMonster, či Adrianovi, který patří mezi vývojáře Mass Effectu.

Jak Adrian sám říká, chyby v grafice spojené s hardwarem určité firmy nejsou vzácné, ale typicky jde o grafické karty či jejich ovladače. Toto byl dle jeho vědomostí jediný grafický bug, který byl spojen s jistými procesorovými architekturami, takže i díky této unikátnosti si vysloužil jeho pozornost a hráči se nyní mohou radovat z řešení, které už nevyžaduje deaktivaci funkcí hry nebo přecházení mezi mapami.

Dříve se mluvilo o tom, že hra se na sestavách s procesory AMD snaží využívat instrukce 3DNow!, které už ale Bulldozery a Zen nepodporují, což způsobilo onen problém, ale tak tomu dle Adriana nebylo. Namísto toho se výběr zúžil na Processor Specific Graphics Pipeline (PSGP), jejíž deaktivace přinesla nápravu, ovšem to se nerovná odstranění chyby.

Adrian tak pátral dál a nejdříve se ukázalo, že jde o problém v nečíselných hodnotách v konstantách pixel shaderu, ale ani po jeho nápravě nebyla grafika ideální. Zmizely sice černé fleky a objevila se postava, ale ta byla stále příliš tmavá. Konečný problém tak tkvěl v tom, že herní engine byl příliš citlivý na nepřesné výpočty s využitím instrukční sady AMD SSE2.

Pro příznivce Mass Effectu je ale nejdůležitější opravná záplata, která je k dispozici na Githubu a funguje na verzích hry pro Origin i Steam.

