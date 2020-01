Vývojáři Half-Life: Alyx odpovídají na otázky, starší tituly můžeme hrát zdarma

Pokud se tak podíváte na stránky her Half-Life či Half-Life 2 na Steamu, uvidíte možnost si je zahrát zdarma, nicméně to nevypadá, že by je Valve rozdávalo zdarma jako jiné hry. Jde o časově omezenou akci, která končí za dva měsíce, čili zhruba v době, kdy má vyjít nový Half-Life: Alyx. V obchodě jsou stále uvedeny ceny, za něž si můžeme hry koupit, takže možnost si je zahrát zdarma je nejspíše jen dočasná, aby pak z naší knihovny zmizely. Nicméně během dvou měsíců si jich může každý užít dosytosti.

Sami si pak můžete přečíst odpovědi na všetečné dotazy lidí na Redditu . Dozvíme se z nich třeba to, že vzhledem k tomu, že půjde o VR hru, se v ní nebude téměř vůbec skákat a spíše se budeme držet při zemi. Tvůrci se prý o to více zaměřili na akustickou stránku prostředí a na to, jak budou nepřátelé reagovat na zvuky a do takového schematu logicky divoké poskakování ani nepatří.

Dále bylo prozrazeno, že hra nebude renderovat ruce samotného hráče, protože ti při testování udávali, že jim spíše překážejí ve výhledu a na druhou stranu jim nevadilo, že nejsou zobrazeny. Hra ale bude s rukama počítat, jen je nebude zobrazovat.

Co se týče zbraní, ty se budou ovládat primárně pouze jednou rukou, ale hráč bude mít možnost je druhou rukou stabilizovat při míření. Cílem při ovládání hry pak bylo vždy to, aby hráč mohl vždy sledovat okolí a ne věc, kterou drží. Do toho tak spadá třeba systém rychlého výběru zbraně a jiné.

Dále se dozvídáme tu důležitou věc, že odsunutí nástupu hry na trh se nejspíše nemusíme obávat. Hra je hotova a mnozí z Valve ji dokončili už několikrát, takže nyní už nějakou dobu probíhá závěrečné ladění a vychytávání chyb.

My tak můžeme čekat na to, zda se z Half-Life: Alyx stane titul, který konečně pozvedne zájem lidí o hraní s VR headsetem a ukáže jiným společnostem cestu. Ostatně se dlouho čekalo na to, až se někdo skutečně odhodlá do takové věci jít a lze říci, že právě od firmy Valve se to dalo čekat. Ta má jednak zájem na prodeji svých headsetů Index, které pochopitelně vyvíjela po boku nové hry, ale především už dávno nejde o typické herní vývojáře, ale firmu vydělávající především na prodeji her jiných firem. Jako taková nemusela moc úzkostlivě řešit, zda pro její VR hru opravdu existuje dostatečně velký trh a mohla ji plně přizpůsobit právě danému prostředí, než aby připravila jen polovičaté řešení, které bude určeno i pro hraní na monitorech. A navíc, jde přeci o Half-Life, na jehož pokračování čekal každý fanoušek jako školák na konec června.

