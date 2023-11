Vznikl nový dokument o vývoji české střílečky Vietcong od vývojářů z Pterodonu

V průběhu let u nás vzniklo už hodně dobrých her, které si získaly velkou popularitu i za našimi hranicemi. Jednou z nich je i česká FPS střílečka Vietcong, která vyšla v roce 2003 od brněnského studia Pterodon. V roce 2004 následoval datadisk Fist Alpha a v roce 2005 druhý díl Vietcong 2. A teď 20 let po vydání prvního dílu se můžete podívat na nový 110minutový dokument s názvem "Pterodon: Mladí a neklidní – Vzestup a pád série Vietcong", v kterém 10 z jeho vývojářů vzpomíná na události z vývoje, aneb jaká to vlastně byla divočina:

VisionGame.cz, jehož koncept spočívá v tom, že jde o archiv CZ&SK her a vývojářů (viz Dokument zpracoval a na svém YouTube kanálu zveřejnil web, jehož koncept spočívá v tom, že jde o archiv CZ&SK her a vývojářů (viz informace o projektu ). Vedle toho plánuje dělat i další takovéto dokumenty o vývoji známých CZ&SK her. Tento o Vietcongu by tak měl představovat první vlaštovku. Po jeho zhlédnutí musím říct, že jsem už zvědavý na další v pořadí, protože mě jako tehdejšího hráče Vietcongu bavil a zároveň mi přišel jako zajímavá sonda do tehdejšího zákulisí. A pokud jde o tu baterku v tunelech, matně si vzpomínám, že se mě to nejspíše taky týkalo (kontext viz video).