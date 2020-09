Watch Dogs: Legion a požadavky na hardware i s RTX

Watch Dogs: Legion budou ale také hra, která nás bude chtít zaujmout jednou novou herní mechanikou, a sice možností do svých řad zrekrutovat kteroukoliv z okolních postav a využít její speciální schopnosti. Jak to celé bude fungovat, to se teprve uvidí a my se zatím můžeme podívat na hardwarové požadavky.

V prvé řadě se dozvídáme o podpoře API DirectX 11 a pochopitelně i DirectX 12, dále tu máme shora neomezenou snímkovací frekvenci, podrobná nastavení grafiky, podporu více monitorů i ultraširokého poměru stran, dále ray tracing včetně NVIDIA DLSS 2.0 a recenzenti jistě ocení také vestavěný benchmark. Je přitom pozoruhodné, že vestavěné benchmarky nalézáme ve hrách tak málo. Jde o výtečný způsob propagace her díky tomu, že ty se pak zpravidla objevují v testech sestav, grafik, procesorů, atd.

Můžeme si ale zvyknout na to, že hardwarové požadavky budou stále rozmanitější, jak bude více her podporovat ray tracing. Zde je máme rozděleny na čtyři sestavy pro vypnutý RT a dvě pro zapnutý.

Ve všech přípdech budeme potřebovat alespoň 45 GB prostoru na disku/SSD a pak případně dalších 20 GB pro detailnější textury v nastavení kvality na Ultra. Dále to jsou Windows 10 x64 a minimálně 8 GB RAM, ale vždy postačí 16 GB ve dvou kanálech.

CPU: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 290X

VRAM: 4 GB

RAM: 8 GB 1080p / High Settings CPU: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480

VRAM: 6 GB

RAM: 8 GB (Dual-channel setup) 1440p / High Settings CPU: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060S / AMD Radeon RX 5700

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB (Dual-channel setup) 4K / Ultra Settings CPU: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti / AMD Radeon VII

VRAM: 11 GB

RAM: 16 GB (Dual-channel setup) Ray Tracing On - 1080p / High Settings CPU: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB (Dual-channel setup) Ray Tracing On - 4K / Ultra Settings CPU: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

VRAM: 11 GB

RAM: 16 GB (Dual-channel setup) 1080p / Low Settings1080p / High Settings1440p / High Settings4K / Ultra SettingsRay Tracing On - 1080p / High SettingsRay Tracing On - 4K / Ultra Settings

Ubisoft se zde ještě pečlivě vyhnul nové generaci GeForce a celkově se dá říci, že hardwarovými požadavky nepřekvapil. Pro Full HD a vysokou kvalitu postačí dlouhodobý standard, čili GTX 1060 6GB či RX 480 a starší/slabší procesor.

Pro Ultra HD/4K už to bude chtít hi-end generace Turing a pokud nepůjde o verzi s ray tracingem, postačí také Radeon VII. Ovšem pokud jde o ray tracing ve Full HD na vysoké nastavení, GeForce RTX 2060 (Super) už dle těchto údajů stačit nebude. To je něco, čemu se dosud herní firmy spíše vyhýbaly, neboť nebylo záhodno, aby majitelé karty s podporou ray tracingu nedosáhli ani na jednu výkonnostní třídu nutnou pro RTX verzi. Tím se nám potvrzuje i zpráva z července, že tato hra bude s ray tracingem spíše náročnější

