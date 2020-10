Watch Dogs: Legion má nové HW požadavky, připravit si máme i RTX 3080

Titul Watch Dogs: Legion přijde na trh už 29. října, takže na zveřejnění hardwarových požadavků už přišel čas dříve. Už na první pohled je vidět, že namísto původních šesti sestav tu máme celkem sedm. Přibyla jedna pro střední nastavení s ray tracingem v rozlišení 1440p.

Jak je ale zřejmé, požadavky se celkově přiostřily a tam, kde stačil starší Core i7-7700K nebo Ryzen 5 2600 už máme Core i7-9700 a Ryzen 5 3600. Že by dříve stačil čtyřjádrový procesor a nově to chce od Intelu už alespoň osmijádrový? Nebo má spíše někdo v Ubisoftu velké oči?

původní HW požadavky - klikněte pro zvětšení -

nové HW požadavky - klikněte pro zvětšení -

Ještě větší změny nastaly v případě čtyřech nejlepších sestav s ohledem na grafické karty. Ze sestavy pro 4K bez RT nám rázem zmizel Radeon VII, který rázem vyměnila NVIDIA GeForce 3800.

Do sestav pro RT přibylo i nastavení kvality ray tracingu a DLSS, přičemž pro základní 1080p nám najednou stačí namísto RTX 2070 slabší RTX 2060. Právě nad tím jsme se pozastavili minule s poznámkou, že dříve se společnosti vyhýbaly tomu, aby pro sestavy s RT doporučovali i v základu něco lepšího než RTX 2060. A hle, najednou je tu, zatímco pro zbylá dvě nastavení rázem nestačí série RTX 2000 a chce to rovnou nedostupné RTX 3070 a RTX 3080. GeForce RTX 3070 sice dorazí ve stejný den jako samotná hra, ale kdo ví, jak to bude se zásobami.

Skoro jako by za těmito úpravami stálo čistě jen rozhodnutí marketingu a ne nějaké reálné herní testy sestav. Ostatně proč bychom si měli připravit Core i9-9900K pro 4K na kvalitu Ultra s RT, kde se dají bezpečně předpokládat nízké hodnoty FPS? Dříve uvádený Core i7-9700K by bohatě stačil, nehledě na to, že tu zůstal Ryzen 7 3700X. Proč ten nebyl vyměněn za rychlejší Ryzen?

Zkrátka a dobře, počkejme si raději na nezávislé testy, když Ubisoft se nerozpakuje takto nesmyslně měnit hardwarové požadavky, které navíc obsahují i hardware, jenž reálně není dostupný.

