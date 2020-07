Watch Dogs: Legion s ray tracingem vypadají na hardwarově náročnou hru

Ray tracing ve hře zasazené do moderní doby a prostředí velkého města obvykle znamená, že půjde především o odrazy a v takovém případě se nám tu nebývale rozmohly procházky po městě plném kaluží (což se zrovna v Londýně dá snadno obhájit), neboť právě díky nim se může ray tracing ukázat v plné kráse a pak samozřejmě nesmí chybět neony či prostě barevná světla, skleněné výlohy či pečlivě naleštěné automobily. O tom všem ostatně bude i chystaný Cyberpunk 2077.

Hra Watch Dogs: Legion je chystána pro Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5, PC a Google Stadia, přičemž na trh přijde 29. října jako vůbec první hra firmy Ubisoft, která podporuje ray tracing. Zvláštní pak na ní bude to, že hráč bude mít možnost ovládnout jakoukoliv postavu a využít její zvláštní schopnosti, které bude mít i 80letá stařenka. Jak a zda to bude fungovat, to se ještě uvidí.

Tom Morgan z Digital Foundry (DF) si mohl tuto hru v její PC verzi již nyní vyzkoušet na hi-end PC vybaveném grafickou kartou GeForce RTX 2080 Ti a podívat se na to, jak vypadají odrazy s využitím ray tracingu. S takovým hardwarem samozřejmě mohou pomýšlet na maximální detaily (zde Ultra), které také byly nastaveny a ukázalo se, že výsledné odrazy jsou skutečně pěkné a ne přehnaně dokonalé. Například kaluže už nevypadají tak, jako by je tvořila dokonale rovná zrcadlící plocha, takže ukazují deformované odrazy a to samé platí i pro lesklé podlahy.

Jak je to ale s náročností na hardware? Dle Morgana nám Ubisoft ukazuje záběry z verze hry uzamčené na 30 FPS a on sám se snažil při rozlišení 1920 x 1080 nastavit 60 FPS, což prý bylo pro danou sestavu až příliš. Nicméně tu nebyla šance využít zároveň i DLSS 2.0, které by jistě velice pomohlo. Ovšem na kartě kalibru RTX 2080 Ti se s prostým Full HD při 60 FPS těžko někdo spokojí, aby si řekl, že jde o dobrou optimalizaci. A právě na optimalizaci výkonu má Ubisoft ještě pár měsíců času, ostatně poznámka "work in progress" na začátku videa o tom také svědčí.

Zdroj: Digital Foundry via YouTube

