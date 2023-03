WatchGPT aneb ChatGPT pro Apple Watch, přichází i verze pro Macy

ChatGPT je obrovským tématem posledních týdnů a nyní si ho mohou užít i majitelé chytrých hodinek Apple Watch. Společnost Modum B.V. totiž nabízí mobilní aplikaci WatchGPT pro operační systém

Chatbotje obrovským tématem posledních týdnů a nyní si ho mohou užít i majitelé chytrých hodinek Apple Watch. Společnost Modum B.V. totiž nabízí mobilní aplikacipro operační systém watchOS 9.0 a novější. Uživatel může položit otázku, WatchGPT na ni najde odpověď a zobrazí na displeji hodinek. Tyto odpovědi je možné dále sdílet a přeposlat jako SMS, e-mail, nebo ji lze zveřejnit na sociálních sítích. Vývojáři uvádí, že není podporována na iPhonech, ale mezi podporovanými operačními systémy je i iOS 13.0 a novější.

Mobilní aplikace vyjde na 3,99 USD, 4,99 EUR, resp. 99 Kč s DPH. Nynější verze umožňuje položit jen jednu otázku, nelze tedy rozvíjet konverzaci, v budoucích verzích by to ale mělo být možné. Ty by měly umožnit i použití vlastního API klíče, možnost mít hlasové zadávání ve výchozím nastavení i možnost, aby aplikace odpověď nahlas přečetla. Aplikace vzbudila takový zájem, že se během několika dní dostala na první místo v utilitách.

Další vývojář Jordi Bruin pak vyvinul něco podobného pro macOS. Jmenuje se to MacGPT a jde o samostatnou aplikaci, takže k ChatGPT nemusíte přistupovat přes prohlížeč. Musíte se jen přihlásit k účtu na OpenAI a pak už lze zadávat dotazy. Možné je aplikaci přiřadit klávesovou zkratku, takže s ní lze pracovat i bez myší. Tato aplikace je oproti té první zdarma, nicméně bude-li se vám líbit, můžete dát autorovi libovolný příspěvek.