WD nabízí pro naše NAS servery SSD Red SN700

V posledních letech se konečně začaly v mainstreamu více prosazovat rychlejší ethernetové standardy jako 2,5GbE, 5GbE či dokonce 10GbE, a tak již má smysl uvažovat o výkonnějších NAS serverech, které nebudou omezeny nízkou datovou propustností pevných disků, a to včetně konfigurací v polích RAID 0, 5 či 6. Pokud někdo potřebuje ještě vyšší výkon, může sáhnout i po SSD pro PCIe, které ale může být použito spíše jako rychlá cache sloužící celému NAS serveru vybavenému stále ještě pevnými disky. Čili SSD pak může posloužit pro rychlý zápis dat, která se pak případně přesunou/synchronizují na pevné disky a také pro uložení často využívaných dat a právě k tomu jsou určeny tak nové modely od Western Digital.

WD Red SN700 jsou k dispozici ve standardním provedení M.2 kartiček 2280, které jsou osazeny jen na horní straně. Určeny jsou pro rozhraní PCIe 3.0 x4 (NVMe 1.3), ovšem nedozvídáme se, jaký kontroler a paměti zde výrobce využil, ale měly by to být TLC NAND Flash a snad nějaké kontroler firmy SanDisk. Ostatně bychom se ani nedivili, kdyby Western Digital tyto informace ani neposkytl vzhledem k tomu, že za pár měsíců by mohla být tato výbava už zcela jiná vinou náhlého nedostatku původních komponent.

Odpovídat by pak ale měly alespoň základní specifikace týkající se výkonu:

Model Kapacita Sekvenční čtení (MB/s) Sekvenční zápis (MB/s) Náhodné čtení (IOPS) Náhodný zápis (IOPS) Výdrž (TBW) Záruka Cena WDS400T1R0C 4TB 3400 3100 550.000 520.000 5100 5 let $650 WDS200T1R0C 2TB 3400 2900 480.000 540.000 2500 5 let $290 WDS100T1R0C 1TB 3430 3000 515.000 560.000 2000 5 let $145 WDS500G1R0C 500GB 3430 2600 420.000 380.000 1000 5 let $80 WDS250G1R0C 250GB 3100 1600 220.000 180.000 500 5 let $65

Dle čeho se ale tato SSD hodí pro provoz v NAS serverech? Jde tu o jejich určení pro nepřetržitý provoz, kdy musí být stále připravena, ovšem především se ukazuje zvýšená výdrž, alespoň dle specifikací. Ovšem jak udává tabulka, výdrž tu neroste lineárně společně s kapacitou, jak tomu mnohokrát je. Máme tu totiž 1TB model s 2000 TBW, který tak můžeme celý přepsat právě 2000x, než přijdeme o záruku. Čili 2TB model by měl mít v takovém případě 4000 TBW, ale namísto toho má jen 2500 TBW a stejné hodnoty v poměru ke kapacitě nedosahuje ani 4TB verze s 5100 TBW.



Doporučené ceny na českém trhu začínají na 1.750 Kč u kapacity 250 GB a končí na 17.470 Kč u 4TB kapacity.

