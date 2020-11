WD upravuje značení svých disků, aby odpovídalo otáčkám

Na výrobce pevných disků letos prasklo, že v některých případech nabízeli modely využívající SMR (Shingled Magnetic Recording), čili záznam s překrývanými stopami, aniž by se to obtěžovali uvést i v podrobných specifikacích. Z toho mnozí zákazníci pochopitelně nebyli nadšeni, neboť SMR způsobuje značné zpomalení záznamu a právě i samotná společnost Western Digital kvůli tomu byla popohnána k soudu

Ukázalo se však, že to není její jediný prohřešek. V nabídce totiž měla i disky, které dle svého označení patřily do "5400otáčkové třídy", ovšem akustickou metodou se zjistilo (viz Heise.de ) že jde prostě a jednoduše o 7200 otáček za minutu. To na jednu stranu nevypadá jako nic hrozného, ostatně více otáček obvykle znamená vyšší propustnost i kratší zpoždění přístupu k datům. Ovšem ve hře je i spotřeba, hlučnost a výdej tepla nehledě na to, že když už si někdo kupuje disk s označením 5400 RPM, neočekává, že ten se bude stabilně točit na 7200 RPM.