WD uvádí ArmorLock: nový standard pro ochranu dat

Western Digital ArmorLock Security Platform je tak nová bezpečnostní platforma, která přichází na trh společně s externím NVMe SSD ve fyzicky odolném pouzdru, což je G-Technology ArmorLock. Výrobce zde cílí dle vlastních slov na jednoduše použitelné, výkonné a vysoce zabezpečené úložiště dat. To využívá hardwarové moduly pro zabezpečení a biometriku, přičemž WD zde cílí i na zákazníky z řad vládních úředníků, finančníků, IT podniků a zkrátka těch, kteří potřebují kvalitní zabezpečení. WD přitom chce použít biometrické senzory a jiné moderní zabezpečení desktopových i mobilních platforem, takže může jít třeba o kamery či čtečky otisků.

Technologie je založena na šifrovacích algoritmech Sweet B, které WD vypustil do světa coby open source (jinak jde ale v případě nového disku o 256bit HW AES-XTS) a dále slibuje, že každé vyrobené zařízení bude mít certifikát zaručující jeho pravý původ, mobilní a desktopové aplikace budou distribuovány pouze prostřednictvím příslušných obchodů a nebudou potřebovat vlastní instalační software a zcela se zde zříká využití klasických hesel, přičemž šifrování zde bude přímo založeno na biometrických údajích. Mluvíme tak o tzv. "zero knowledge" zabezpečení, které tak má zajistit, že bez přítomnosti oprávněného uživatele a biometriky se nikdo k datům nedostane, neboť nebude existovat heslo, které by se dalo nějak získat a použít.

Samotný G-Technology ArmorLock přichází zatím s kapacitou 2 TB a rozhraním USB s propustností 10 Gb/s. Čtecí i zapisovací rychlost dosáhne až 1000 MB/s a co se týče zabezpečení, disk půjde odemknout buď bezdrátově pomocí telefonu či počítače, a to s využitím rozpoznávání obličeje pomocí kamery, čtečky otisků prstů, a to s možností využití pinu.

Aplikace ArmorLock umožní spravovat více disků a nastavit třeba to, kdo všechno k nim bude mít přístup a na jaké úrovni. Zařízení tak může být sdíleno více lidmi, aniž by si ti museli předávat heslo, což jen zvyšuje pravděpodobnost, že to se dostane do nesprávných rukou. Dále bude k dispozici funkce pro nevratné smazání všech dat, sledování pozice disku na mapě a co se týče jeho fyzického zpracování, odolný je vůči prachu a vodě (IP67), přežít má pád z výšky třech metrů a tíhu 450 kg.

WD G-Technology ArmorLock se dostává na trh s 2 TB kapacitou za cenu v přepočtu z liber 16.600 Kč.

