WD v USA nabízí pronájem pevných disků formou předplatného

V dnešní době čím dál více věcí přechází na model předplatného. Někde se to setkalo s obrovským úspěchem (např. u streamování videa a hudby), jinde to naopak zákazníci odmítli. Hodně totiž záleží na nastavení programu. Dobře to jde vidět u aut. V USA na tom ztroskotala nejedna automobilka, ale Volvu zde naopak zákazníci mohou utrhat ruce. Za předplatné můžeme mít např. i telefony (a to i u nás) a společnost Western Digital takto v USA pronajímá dokonce pevné disky v rámci Monthly Subscription Program.



Ten tak zákazník nekupuje, ale platí za něj pravidelnou měsíční platbu. V nabídce je ibi Smart Photo Manager 1TB za $5,99 měsíčně, My Cloud Home 4TB za $9,99 a 8TB varianta za $17,99. Pokud by se zákazník rozhodl o jednorázový nákup, zaplatil by $99,99, $179,99, resp. $279,99. To znamená, že zákazník disk na předplatném zaplatí za cca 15-18 měsíců, což není zrovna moc dlouhá doba. Disky nejsou jeho, takže jsou zde i omezení, jaký obsah na nich může mít (žádné násilí, obscénní, nelegální obsah a podobně). Pokud se zákazník rozhodne produkt vrátit, výrobce zařídí sám dopravu. WD pochopitelně slibuje náhradu disku v případě selhání, tedy v podstatě dlouhodobou záruku po dobu trvání předplatného. V podstatě tak jde o klasickou cloudovou službu s tím, že pevný disk má zákazník doma a WD se nemusí starat o podpůrnou infrastrukturu svých cloudových serverů, což přenáší na zákazníky.



