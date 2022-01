Webb odpočívá před vypnutím svého slunečního štítu, měl vadný senzor

Aktuálně NASA hlásí jako poslední dokončený krok roztažení ráhna se slunečním štítem na levoboku i pravoboku, čili aktuálně by teleskop měl vypadat takto, pokud se tedy už ve skutečnosti nepokročilo dále.

Znamená to, že JWST má za sebou i odrolování krytů svého štítu (viz video), neboť ty musely jít z cesty, aby štít mohl být vytažen i s teleskopickými ráhny. NASA přitom dle SpaceNews uvedla, že dle senzorů se kryt zcela nesroloval, ovšem to bylo nakonec vyhodnoceno jako chyba jednoho senzoru, neboť ostatní data včetně teplot odpovídala tomu, že se kryt sroloval správně.