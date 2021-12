Webb už je po druhém zážehu téměř ve třetině cesty, brzy začne rozkládat štít

My se můžeme nejdříve podívat na další zveřejněné informace o průběhu startu JWST , který už brzy završí svůj třetí den ve vesmíru, což znamená, že dle plánu začne rozevírat svůj sluneční štít. Mezitím ale už také provedl svůj druhý zážeh pro korekci dráhy, čili po MCC1a (Mid-Course Correction Burn 1a) přišel už kratší MCC1b trvající jen devět a půl minuty, čili nyní by už JWST měl přesně sledovat kurz k druhému libračnímu bodu, který později začne obíhat, což zajistí třetí a dle plánu poslední zážeh (MCC2).

Aktuálně se už Webb také blíží k třetině vzdálenosti, kterou má překonat (celkem cca 1,5 mil. km), ale postupně zpomaluje, takže na orbitu kolem L2 bude naveden až přibližně za 26 dní a během této doby by se měl kompletně rozložit.

Jak ale probíhal start? Pochopitelně velice dobře, to jsme věděli hned, jak JWST opustil palubu 2. stupně rakety Ariane 5 po 27 minutách letu, ale NASA nyní zveřejnila podrobnosti i o ochranném aerodynamickém krytu, který musel být uzpůsoben tak, aby jeho prudké oddělení od rakety po 3 minutách a 19 sekundách letu nepředstavovalo nadměrný šok pro jemné fólie tvořící rozkládací sluneční štít.



Šlo tu především o vyrovnání tlaku s okolním prostředím, neboť v té době už bylo kolem rakety prakticky vakuum, čili kryt byl vybaven upravenými ventily, které před jeho oddělením tlaky vyrovnaly. Dobrá zpráva je, že vnitřní tlak v nákladovém prostoru byl těsně před oddělením výrazně pod stanoveným maximem.

Hlavní stupeň rakety Ariane 5 zhasl po 8 minutách a 35 sekundách letu a chvíli na to se zažehl druhý stupeň s motorem HM7B, který teleskop dále poháněl po dobu 16 minut. Poté byl Webb uvolněn a druhý stupeň provedl sérii jemných manévrů, aby bylo zajištěno, že zplodiny nijak neohrozí jemnou optiku teleskopu a už nepotřebný zbytek rakety se zároveň vzdálí, aby mohl později zaniknou v atmosféře.

Během čtvrtého dne letu, který začne ještě dnes, by se tak měl začít rozevírat sluneční štít, čili JWST aktuálně vesmírem pluje v této podobě s roztaženým solárním panelem a vystavenou anténou.

Desátý den letu přijde čas pro sekundární zrcadlo a jeho rozložení pomocí výklopných ramen a pak už přijde na řadu primární zrcadlo se svými segmenty. To je ale pouze velice stručně popsaný proces, který je podrobněji vysvětlen zde

Kdy ale můžeme očekávat první snímky, když ke konci ledna by Webb měl být už rozložen a připraven u L2? I tak sebohužel můžeme prvních snímků dočkat až na začátku léta, neboť NASA musí nejdříve nastavit všechny segmenty hlavního zrcadla a zkalibrovat celou optiku, přičemž jen to si vyžádá přibližně čtvrt roku a poté přijde na řadu kalibrace vědeckých přístrojů. Čili aktuálně se jeví konec června jako nejbližší termín , a to samozřejmě pouze v případě, že se neobjeví neočekávané potíže.