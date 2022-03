Webbův teleskop má už jemně doladěná zrcadla, žádný problém na obzoru

Jak NASA včera oznámila, dne 11. března byl dokončen krok "fine phasing", čili jemná kalibrace zrcadel Webbova teleskopu , která nastoupila poté, co se povedlo hvězdu 2MASS J17554042+6551277 dostat do odrazu jednotlivých segmentů, aby její světlo mohlo být použito pro ještě preciznější vyladění primárního zrcadla.

Nyní už je obraz zaslaný Webbovým teleskopem mnohem detailnější, a to natolik, že krom samotné zmíněné hvězdy v něm díky přístroji NIRCam využívajícím červený filtr pro optimalizaci kontrastu najdeme i vzdálené hvězdy či galaxie. Právě to dle NASA ukazuje na mimořádnou citlivost optiky teleskopu i samotného NIRCam.

Webbův tým také hlásí, že v průběhu kroku fine phasing nenarazil na žádné problémy a neobjevila se ani žádná kontaminace, která by poznamenala obrazový výstup. Celkově je tak stav Webbova teleskopu hodnocen velice dobře s tím, že zařízení funguje dle očekávání, nebo i nad očekávání. Co tím NASA míní, to se nedozvíme, ale z minulých zpráv víme třeba to, že Webb má díky preciznímu výkonu rakety Ariane 5 k dispozici oproti předpokladům více paliva, což znamená i potenciálně delší misi.

Webb přitom je první vesmírný teleskop svého druhu, čili Korschův teleskop, který využívá primární zrcadlo tvořené samostatnými segmenty, což je celkem 18 stejných šestihranných beryliových zrcadel. Nicméně v podobných misích je běžné, že se nasazují technologie, které nikdy dříve v praxi ve vesmíru použity nebyly.

Po vyladění segmentů zrcadla následovalo i precizní srovnání polohy samotného NIRCam (Near Infrared Camera), čili přístroje pro sledování v blízkém infračerveném spektru. Z Goddardova vesmírného střediska poté zaznělo, že nyní už lze mluvit o úspěšném designu celého teleskopu.

Mid-Infrared Instrument a V příštím měsíci bude NASA ještě provádět poslední kalibrační kroky, po nichž už bude následovat finální příprava a zprovoznění vědeckých přístrojů, a sice Near-Infrared Spectrograph Near InfraRed Imager and Slitless Spectrograph . K tomu se využije i připravený algoritmus, který vyhodnotí výkony všech těchto zařízení a vypočítá parametry pro provedení finálních korekcí.

Nakonec ale bude ještě následovat opravdu konečné doladění segmentů primárního zrcadla a teleskop bude připraven sloužit.





