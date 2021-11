Webbův teleskop se chystá na start, brzy bude namontován na Ariane 5

Nedávno jsme se podívali na to, jakým způsobem byl JWST či prostě Webb dopraven k odpališti evropské ESA a nyní se zaměříme už na předstartovní přípravy. Na následujícím snímku už je vyzvedáván v čisté místnosti ze svého přepravního kontejneru, aby byl podrobně prozkoumán z hlediska možné kontaminace. Technici také zkontrolovali, zda přepravou neutrpěly mechanické prvky a nyní už brzy započne či snad započal proces plnění nádrží palivem.

Půjde o dva týdny, během nichž zkušení pracovníci v ochranných oblecích budou plnit nádrže teleskopu hydrazinem a jako okysličovadlo poslouží oxid dusičitý. Zvláště hydrazin tu představuje zdravotní riziko, neboť jde o jedovatou a silně zásaditou žíravinu a nikdo by nechtěl být ani v prostředí zamořeném dráždivým oxidem dusičitým.

Poté už Webb někdy uprostřed listopadu zamíří do blízké budovy, kde se sestavují rakety, čili tam bude vyzvednut na samotnou Ariane 5. Technici z něj poté odmontují různé červeně zvýrazněné zajišťující prvky a naopak na něj namontují jiné (zelené), které mají zajistit ochranu při startu rakety. Tím bude fyzická příprava samotného teleskopu ukončena, čili pak už bude instalován aerodynamický kryt. Mimochodem právě kvůli problémům s tímto krytem nastalo další a snad už poslední a krátké odložení startu.

Ariane 5 s teleskopem na palubě bude ze svého hangáru vytažena několik dní před startem naplánovaným na 18. prosince. Teleskop bude přitom neustále sledován pomocí napojených senzorů a sám bude využívat externí zdroj energie, zatímco nádrže rakety se budou nedlouho před startem plnit tekutým vodíkem a kyslíkem. Těsně před odpalem pak bude JWST přepnut na vlastní baterii a pak nastane 29 dní hrůzy.

Tím odkazujeme na "7 minut hrůzy", o nichž mluví NASA při přistávání svých roverů na Marsu, a to od vstupu do atmosféry po dosednutí na pevný povrch. V tomto případě jde však o období mezi startem a plným rozložením prvků teleskopu JWST na cestě do 2. libračního bodu. Nejde tak pouze o start, navedení na správnou dráhu a oddělení od zbytku rakety. Jde především o celou řadu kroků představujících postupné zprovoznění teleskopu, čili rozmístění a rozložení jeho antén, tepelného štítu, primárního i sekundárního zrcadla a dalších částí.

JWST je totiž velký a neforemný, čili v rozloženém stavu by nebylo možné jej vynést do vesmíru, a tak musel být upraven, aby se mohl vměstnat pod kryt s průměrem 5,4 metrů. Na celý proces, který započne necelou půl hodinu po startu, se můžete podívat v přiloženém videu.

