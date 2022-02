Webbův teleskop si i bez kamer dokázal pořídit selfie

Vesmírný teleskop Jamese Webba nemá ve výbavě žádné kamery či fotoaparáty, které by byly určeny k vyfocení jeho podoby. NASA se tak musela spolehnout na senzory, a to by platilo i v případě, když by při rozkládání teleskopu nastal nějaký problém a muselo by se začít řešit, co se vůbec porouchalo a jak to napravit.

My jsme se už tomuto tématu věnovali a dozvěděli jsme se, že Webb nemá žádné takové kamery jednoduše proto, že by už tak dost složité zařízení učinily vcelku zbytečně ještě složitějším. NASA totiž má Webb osazen potřebnými mechanickými, tepelnými a elektrickými senzory, které by byly zapotřebí pro odhalení toho, kde se stala chyba. Kamery by se navíc staly dalším nevítaným zdrojem tepla, které na stinné straně s veškerým důležitým hardwarem není ani v nejmenším zapotřebí a také by samy musely být schopny pracovat v teplotách pod -200 °C, čili by musely být zvlášť vyvinuty.

Webb si ale i tak dokázal pořídit selfie, i když pouze hlavního zrcadla, takže se můžeme podívat alespoň na to, jak je hezky rozloženo. NASA zde využila speciální objektiv v přístroji NIRCam, který byl vytvořen právě pro tento účel, respektive pro ověření správně probíhající kalibrace jednotlivých zrcadlových segmentů.



Jak můžeme vidět, jen jediný z nich byl v době pořízení snímku správně nastaven tak, aby odrážel do objektivu NIRCam světlo hvězdy HD 84406. Právě tu si NASA vybrala pro její snadnou identifikovatelnost a osamocenost pro kalibraci zrcadel, čili ostatní segmenty v onu dobu stále ještě čekaly na správné seřízení. Pouhé rozsvícení daného segmentu pochopitelně nestačí k ověření jeho správného nastavení, jde tu jen o rychlé ověření toho, že je procedura na správné cestě.

hvězda HD 84406 v 18 kopiích jednotlivých zrcadlových segmentů

Cílem tak bylo dostat světlo hvězdy HD 84406 do všech osmnácti zrcadlových segmentů, k čemuž NASA v případě ověření pomocí NIRCam nepotřebuje nijak zvlášť detailní a ostrý snímek. Samotný NIRCam navíc v té době pracoval při výrazně vyšší než cílové teplotě a NASA uvádí, že až se přístroje Webbu dostatečně "vychladí", budou i snímky z nich mnohem kvalitnější. Práce na zprovoznění teleskopu ostatně ještě zdaleka nekončí a budou probíhat ještě řadu měsíců. Prvního skutečně kvalitního snímku se dočkáme až někdy na začátku léta.

Ceny souvisejících / podobných produktů: