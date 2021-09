Western Digital odhalil 20TB disky s technologií OptiNAND a ePMR zápisem

Western Digital tak vypouští na trh své první 20TB disky, které mají v sobě integrovanou paměť iNAND v podobě UFS embedded flash drive (EFD) v rámci architektury OptiNAND. Do této paměti se neukládají samotná data určená k zápisu, čili neslouží třeba jako cache. Určena je k ukládání metadat, kterých mohou být v případě moderních disků i gigabajty. Ty se tak nevejdou do lokální DRAM a ukládána jsou prostě na diskové plotny.

Dle WD dokáže OptiNAND díky rozšířeným metadatům zajistit vyšší hustotu záznamu díky vyššímu počtu stop, dále je zajištěn i vyšší výkon díky nižší nutnosti obnovy chyb u stop (ATI) a omezení potřeb dodatečných zápisů do vyrovnávací paměti a také může být mnohonásobně více dat uchováno v případě, že dojde k náhlému selhání napájení, což má své dopady na spolehlivost.

Vedle OptiNAND tu máme také novou technologii záznamu na plotny, která umožní dosáhnout kapacit 20 TB na devíti plotnách, čili cca 2,2 TB na jednu. Je k tomu využita technologie ePMR (energy-assisted perpendicular magnetic recording technology), kterou bychom si mohli snadno splést s EAMR (energy-assisted magnetic recording), pod níž patří HAMR i MAMR (asistence zápisu pomocí laseru či mikrovln). Dále tu máme TSA (triple-stage actuator technology) pro přesnější "navádění" ramene a HelioSeal, čili disk plněný heliem, díky čemuž je možné do něj nacpat právě 9 ploten, ale to už není žádná novinka.

O co ovšem jde v případě ePMR? Dle informací z blogu firmy WD nejde o žádné mikrovlny a ani laser, ale prostě o využití silnějšího proudu v zapisovací hlavně, které je tím umožněno vměstnat více bitů do jedné stopy. V důsledku tu jde o teplo, které se generuje průchodem vyššího proudu v tenkém vodiči a právě to má poskytovat lepší vlastnosti při zápisu. Čili v podstatě tak o EAMR jde, neboť i technologie využívající laser a mikrovlny slouží k zahřívání.