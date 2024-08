Western Digital připravuje PCIe 5.0 SSD s vlastním řadičem, spotřeba je jen 5-7 W

Společnost Western Digital připravuje nová SSD se sběrnicí PCIe 5.0. Díky tomu by mohly dosahovat velmi vysokých přenosových rychlostí, nicméně dobře víme, že většina velmi rychlých SSD má také velmi vysokou spotřebu. Nejsou na vině ale jen paměti samotné, nýbrž také řadiče. Takový Phison E26, který se u těchto SSD často používá, si umí vzít pár wattů, takže ve výsledku pak nejvýkonnější SSD dokážou vzít přes 10 W a problémem pak začíná být už i to, že pasivní chlazení přestává stačit. Western Digital nicméně pro taková SSD vyvíjí vlastní řadič a ta by měla být mnohem úspornější.

Na FMS 2024 firma prezentovala dvě nová SSD, která využívají 218vrstvých paměťových čipů BiCS8 3D TLC NAND a vlastního řadiče. Jako první tu máme model se 4kanálovým DRAM-less designem, který dosáhl na přenosovou rychlost 10.470 MB/s, přitom spotřeba dosahovala jen na 4,97 W. To znamená efektivní přenosy s rychlostí 2,09 MBps na watt. Dále je tu 8kanálová konfigurace s DRAM, která nás dostává na 14.956 MB/s a spotřebu 6,53 W. To už se efektivita dostává na 2,3 MBps na watt. Toto SSD má navíc nabízet přes 2M IOPS pro náhodné čtení, což jsou opravdu úctyhodné hodnoty. S takovými spotřebami by si pak mohlo opětovně vystačit s prostorově nenáročnými pasivními chladiči.