Western Digital začne dodávat 28TB disky s technologií UltraSMR

Western Digital už dodává pevné disky s technologií UltraSMR, které mají kapacitu 26 TB. V následujícím čtvrtletí (tedy ke konci roku) by chtěla začít prodávat dokonce i 28TB verzi. Ta by se už velmi brzy měla dodávat v testovacích vzorcích vybraným klientům. 26TB verze se osvědčily, a tak je pravděpodobné, že i testy 28TB verzí dopadnou kladně a zákazníci je rychle nasadí do svých systémů, kde je požadována obrovská úložná kapacita. WD chce navýšit výrobu co nejrychleji po ukončení testovací fáze.

Zatímco technologie SMR přidává proti klasickému zápisu CMR asi 10% navýšení hustoty, UltraSMR překonává SMR o dalších cca 10 %. Výsledkem je, že se hustota zvyšuje o zhruba 20 %. UltraSMR kombinuje několik technologií dohromady, které tomu pomáhají, resp. umožňují překonávat nevýhody plynoucí z překrývání jednotlivých stop technologie SMR (Shingled Magnetic Recording), které zvyšuje onu hustotu záznamu.

TDMR (Two-Dimensional Magnetic Recording) využívá dvou čteček dat, čímž se zlepšuje poměr signálu od šumu a zvyšuje se tak kvalita čtení dat. sTECC (Soft-Track Error Checking Code) vylepšuje algoritmy pro opravu případných chyb a tato technologie stála v roce 2020 za prvním 20TB SMR pevným diskem společnosti. Přidává paritní kontroly pro stopy. Třetí je DSEC (Distributed Sector), která data rozmisťuje na skupinu sektorů tak, aby se snížila průměrná chyba na stopu. Nakonec je tu ještě OptiNAND, která přináší non-volatilní Flash paměť (neztrácí data při výpadku napájení), jež vylepšuje spolehlivost a kapacitu vyrovnávací paměti.