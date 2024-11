Wi-Fi 8 nepřinese vyšší max. rychlosti, ale zejména stabilnější připojení

Většina nových bezdrátových komunikačních technologií sice dále zvyšuje maximální přenosové rychlosti, v poslední době se ale soustředí především na stabilnější přenosy. To bychom brzy měli vidět i v případě připravovaného rozhraní Wi-Fi 8. To by mělo nahradit nově používané Wi-Fi 7, které sice ještě neprošlo finální ratifikací, nicméně už ho najdeme v nejednom novém zařízení. Nová generace Wi-Fi 8 (802.11bn) už je ve vývoji a očekává se její představení v září 2028, přičemž finalizace a prvotní nasazení do reálných produktů bude patrně ještě trvat nějakou dobu navíc. Wi-Fi 8 nicméně nepřinese vyšší rychlosti jako většina předchozích technologií.



Nová generace se totiž má soustředit především na stabilitu připojení, tedy na udržení rychlostí než na jejich navyšování, nadále tak využije frekvenční pásma 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz s až 320MHz kanály. V praxi by to ve výsledku mělo i znamenat vyšší rychlosti, ale to nikoli tím, že by se zvýšila maxima, ale tím, že by se zařízení měla k nezměněným maximům více a častěji přibližovat. Pomůže k tomu několik technologií, které už známe z předchozích variant, zde ale doznaly dalších vylepšení.

Coordinated Spatial Reuse by mělo pomoci s tím, aby komunikace s blízkými zařízeními negativně neovlivňovala komunikaci s více vzdálenými, router by měl lépe nastavovat potřebnou sílu signálu vzhledem ke vzdálenosti zařízení a prvotní testy ukazují zhruba čtvrtinové navýšení propustnosti.



Technologie Coordinated Beamforming rozšiřuje podobnou technologii ze starších generací. Vylepšuje směrování signálu mezi zařízeními v hodně zahlcených sítích, takže u malých sítí se sice moc neprojeví, ale u veřejných hotspotů nebo ve vícepatrových domech, budovách se spousty lidí připojenými do stejné sítě (např. školy) to může být další vylepšení.

Dynamic Subchannel Operation pak také vylepšuje technologie z předchozích variant, kdy rychlejším zařízením vyhradí takové kanály, které jim umožní stahovat tato data rychleji. Jinak řečeno, priorita se dává rychlejším zařízením.