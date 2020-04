Windows 10 19608 usnadní výběr výchozích programů a vylepší aplikaci Váš telefon

Tento týden byla vydána aktualizace přinášející Windows 10 v sestavení 19608. Dostupná je pro členy programu Insiders, kteří jsou přihlášení do tzv. Fast ringu. Žádnou revoluci sice nepřináší, ale pár užitečných novinek do operačního systému přidá. První se týká výběru výchozího programu podle typu souboru, které v současné verzi Windows 10 není vyřešeno zrovna nejpohodlněji. Uživatel musí procházet seznam typů souborů, protokoly a aplikace, aby našel požadovaný z nich. Položky jsou sice řazeny podle abecedy, ale pokud jich jsou jich v seznamu desítky až stovky, může to chvíli trvat.

V sestavení 19608 se proto objevilo vyhledávací pole, které umožní najít požadovaný typ souboru, protokol nebo aplikaci během několika sekund. Zdá se skoro až neuvěřitelné, že trvalo skoro pět let, než vývojáři do Windows 10 přidali takovou samozřejmost. Microsoft na svém blogu upozorňuje, že funkce je zatím testována přibližně u poloviny členů programu Insiders ve Fast ringu, kteří si stáhnou tuto aktualizaci. Potom společnost na základě zpětné vazby uživatelů vyhodnotí tuto funkci a později rozšíří její dostupnost. Ještě tedy nějaký čas potrvá, než se dostane do stabilního sestavení Windows 10.

Aktualizace přináší také řadu novinek pro aplikaci Váš telefon (Your Phone) , a to především pro majitele smartphonů od Samsungu . Nejnovější funkce umožňuje snadno a rychle přenášet soubory z telefonu do počítače nebo naopak, aniž by bylo nutné hledat datový kabel. Postačí soubor přenést přetažením pomocí myši (drag & drop). Pro využívání této novinky je nutné mít počítač s Windows 10 October 2018 Update nebo novějším a také smartphone od Samsungu, který podporuje funkci Phone screen (zrcadlení obrazu). V tuto chvíli je kompatibilita potvrzena u několika desítek telefonů s Androidem 9.0 a novějším, převážně modely z řad Galaxy A, Galaxy Note a Galaxy S.

Vzhledem k tomu, že funkce je zatím dostupná pouze v testovací verzi, musí uživatelé počítat s některými omezeními. Například zatím nelze přenášet složky, příliš rychlé přetažení souboru může způsobit chybu při přenosu a není možné aplikaci Váš telefon během procesu minimalizovat, jinak by opět došlo k zastavení přenosu. Nová funkce je dostupná v nejnovější verzi aplikací Váš telefon, kterou poznáte podle označení 1.20032.104. Kromě toho aktualizace přináší také podporu funkce Copy & Paste, která umožňuje kopírovat text a obrázky mezi telefonem a počítačem, na další modely: Galaxy S10e/S10/S10+, Note 10 a Fold.

Aktualizace přináší také některé drobnosti vylepšující především vzhled uživatelského rozhraní aplikace Váš telefon. Windows 10 19608 opravuje také některé chyby z předchozích sestavení, ale naopak přináší nové, které ještě vývojáři musí vychytat. Kompletní seznam změn naleznete na blogu Windows (viz zdrojový odkaz níže).

