Windows 10 2004 už jsou téměř hotovy, využije se sestavení 19041

Samozřejmě to neznamená, že by se Windows 10 2004 měly dostat na trh během několika týdnů, to opravdu očekáváme až někdy na jaře. Jde ale o to, že budou založeny na sestavení 19041 ze 17. prosince, které si tak Insideři už mohou řadu dní testovat. Zac Bowden tak v podcastu Windows Central označil novou verzi Windows 10 za RTM, což znamená Release to Manufacturers. Nyní se bude ještě postupně testovat, než Microsoft přijde s opravdu finálním sestavením ostré verze, kterou pak začne postupně uvolňovat prostřednictvím Windows Update. Anebo si ji jako obvykle budeme moci stáhnout a nainstalovat hned, to už je na nás.

Zatím tak neexistuje žádné pevné datum, kdy nová verze Windows 10 přijde na trh. Rovněž tak ani označení Windows 10 2004 (rok 2020, 4. měsíc) automaticky neznamená, že se tak stane v dubnu. To sice není vyloučeno, ale stejně tak se můžeme dočkat v květnu nebo až v červnu a pokud se opět vyskytne nějaký závažný problém, Microsoft může šíření nové verze pozastavit, jako to už jednou udělal.

Znamená to také, že pokud jde o Windows Insider Program a další verze vyvíjeného systému následující po sestavení 19041, s jejich novinkami se už ve Windows 10 2004 nesetkáme a ty přijdou až v té příští. A jaké novinky můžeme tedy vůbec ve verzi 2004 očekávat?

Jednak to bude nová správa ovladačů, které už nebudou přístupné jen z klasických Ovládacích panelů. Nebudou se také instalovat automaticky, nýbrž jako volitelné aktualizace pod Windows Update, takže to bude čistě na uživateli a ten tak bude moci předejít řadě potenciálních potíží a přinejmenším bude vědět, co stojí za tím, že mu dejme tomu přestal fungovat skener.

Dále bude vylepšen Správce úloh, který nám dá lepší přehled o typu nainstalovaných disků a také ukáže i teplotu GPU grafické karty. Funkce Windows Search by zase měla být méně náročná na čas procesoru a také by neměla tak zatěžovat disk v případě, že je výkon třeba jinde, což se týká konkrétněji jejího indexování.

Windows Update budeme moci trošku přiškrtit ohledně rychlosti stahování, aby případně nezablokoval celou šířku internetového přípojení, a to s jedním nastavením pro stahování aktualizací v aktivním okně a s druhým nastavením pro stahování v pozadí. Pro přihlašování se k účtům služeb Microsoftu také budeme moci využít piny, Windows Hello či otisky prstů, přepracována bude obrazovka se stavem sítí v Nastavení nebo přidána možnost resetovat systém s využitím dat předem nahraných do cloudu.

Nakonec můžeme zmínit i slíbené další možnosti pro nastavení jazyka a klávesnice, tak snad už konečně budeme mít snadnou možnost, jak odebrat z nabídky jednotlivé klávesnice a ponechat tam jen ty, které chceme využívat.

