Windows 10 čeká v roce 2021 proměna UI. Co přinese projekt „Sun Valley“?

Microsoft v roce 2015 uvedl, že Windows 10 jsou poslední verzí Windows. Tím chtěl naznačit, že operační systém nečeká přechod na žádnou další verzi, ale vývojáři pochopitelně pokračují v přidávání nových funkcí i změnách vzhledu. Za posledních pět let si uživatelé mohli všimnout řady více či méně radikálních úprav v uživatelském rozhraní. Zac Bowden z webu Windows Central tento týden uvedl, že podle jeho zdrojů Microsoft pro příští rok připravuje výraznou proměnu velké části uživatelského rozhraní Windows 10. Zdá se, že by mohlo jít o největší změny ve Windows 10 od jejich představení, nebo minimálně od nasazení Fluent Designu v roce 2017.

Projekt nese interní označení „Sun Valley“ a údajně patří pod tým Windows Devices and Experiences, který od letošního února vede produktový ředitel Panos Panay. Otec zařízení Surface od svého nastoupení do nové funkce avizoval velké změny ve Windows 10, ke kterým by mělo dojít během příštího roku. Součástí těchto změn tedy nejspíš bude projekt „Sun Valley“. Ačkoliv je zatím příliš brzo na nějaký ucelený seznam změn, interní zdroje měly Bowdenovi zdroje naznačit některé očekávané novinky. Redesignem údajně projde nabídka Start a Centrum akcí. Obě tyto části systému se více přiblíží připravovaným Windows 10X, ale uživatelský zážitek bude přizpůsoben pro desktopy.

Modernější podobu údajně získá také Hlavní panel a změnám neunikne ani Průzkumník souborů, i když o konkrétnějších změnách se zatím můžeme pouze dohadovat. Microsoft by měl také pokračovat v zaoblování rohů ve Windows 10, které se dotkne různých oblastí systému včetně oken aplikací. Uživatelé tabletů a konvertibilních zařízení se mohou těšit na plynulejší zážitek včetně vylepšených animací. V programu Windows Insider se již objevila třeba redesignovaná dotyková klávesnice nebo rozhraní pro výběr emotikonů. Prostředí Windows Shell získá více modernějších prvků z WinUI, aby byl design uživatelského rozhraní konzistentnější napříč celým operačním systémem. Součástí této snahy by měla být také podpora tmavého režimu ve Windows Shell.

I přesto, že by změny měly být poměrně výrazné, neměl by Microsoft ustoupit od svého současného designového jazyku Fluent. Cílem projektu „Sun Valley“ je tedy pouze jeho osvěžení, nikoliv nahrazení. Cílem Microsoftu je implementovat všechny designové změny do konce vývojového semestru „Cobalt“, který se uzavře v červnu 2021. Potom software odešle OEM a zahájí testování. Mezi koncové uživatele se nejspíš většina změn dostane prostřednictvím podzimní aktualizace Windows 10 v roce 2021.

