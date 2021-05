Windows 10 May 2021 Update je tu

Windows 10 May 2021 Update (21H1) si samozřejmě můžeme nainstalovat ihned pomocí obvyklého nástroje od Microsoftu . Ten ale jako obvykle doporučuje, abychom raději počkali na to, až nám novou verzi aktualizační systém sám nabídne. Přinejmenším je ale vhodné počkat alespoň týden a sledovat, zda se neobjeví nějaký problém, který by se mohl týkat i naší sestavy či programové výbavy.

Nová verze systému Windows 10 nabídne jen pár funkčních novinek, mezi něž patří lepší podpora více kamer ve Windows Hello (externí a interní), dále tu je rychlejší Windows Defender Application Guard, a to především co se týče otevírání dokumentů, ale především šlo o snahu Microsoftu zbavit systém chyb a přinést celkově stabilnější systém. Zda se to podařilo, to teprve uvidíme.

Windows 10 May 2021 Update tak můžeme vidět spíše jako nadechnutí před dost možná největší aktualizací tohoto systému, která dosud přišla. Půjde o verzi systému označovanou jako Sun Valley, která bude představovat velké změny v uživatelském rozhraní a také do Windows 10 přinese funkce, jimiž měl disponovat systém Windows 10X, jehož vývoj byl zrušen.

Konkrétně se můžeme těšit na to, že Sun Valley nabídne zcela nové systémové ikony a celkové grafické oživení systému, vylepšený Průzkumník souborů a jiné aplikace, které jsou základní součástí systému, funkci Xbox Auto HDR, lepší podporu audia přes Bluetooth, přehled o využití baterie v mobilních zařízeních, novinky pro Edge a další. Přechod na May 2021 Update tak mnozí ani nepostřehnou, respektive mezi starou a novou verzí nezjistí ve vzhledu a chování systému žádný rozdíl.

Sun Valley můžeme očekávat na podzim, takže o něm můžeme (zatím) mluvit jako o October 2021 Update (21H2).

Ceny souvisejících / podobných produktů: