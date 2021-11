Windows 10 nabídnou velké aktualizace už jen jednou za rok

To znamená, že Windows 10 i Windows 11 budou získávat velké aktualizace s novými zásadními funkcemi jen jednou ročně, což není nijak překvapivé. Jednak se o tom mluvilo už dříve, kdy jsme žádné Windows 11 ani neznali a pak dává smysl, aby byly tyto aktualizace synchronizované, neboť lze předpokládat, že budou mít leccos společného.

Co to ale dle samotného Microsoftu nebude , to je podpora x64 aplikací na procesorech ARM, neboť ta byla na Windows 10 zaříznuta a nadále bude nabízena pouze na Windows 11. Ani budoucí sestavení Windows 10 Insider Preview ji tak nenabídnou, jak na blogu uvedl Paul Thurrott, takže bez jedenáctek se v tomto případě už neobejdeme, ačkoliv 32bitových aplikací se to netýká a ty budou kupodivu na Windows 10 dále podporovány, a to až do konce čili do 14. října 2025, kdy skončí rozšířená podpora tohoto systému, a to samozřejmě v jeho nejnovější verzi.