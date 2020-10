Windows 10 umožní měnit obnovovací frekvenci monitoru v nastavení panelu

Nutno ale podotknout, že pro Windows 10 toto nastavení nebude v podstatě nic nového, jen bude více na očích. Stačí si totiž otevřít okno s nastavením grafického adaptéru a na něj napojeného monitoru a objeví se právě i možnost volby obnovovací frekvence, kterou má samotný systém Windows využívat.

Pokud jde ale o nové Nastavení a jeho menu Upřesňující nastavení obrazovky, pak to ani v nejnovější verzi systému Windows 10 pro koncové uživatele nemá v nabídce nastavení obnovovací frekvence. Přesto ale nabízí přímý odkaz na výše uvedené nastavení, takže Microsoft v podstatě jen pokračuje s postupným přesunem voleb z klasického UI do nového prostředí.

Můžeme být rádi za to, že jeho nové Nastavení postupně mohutní a získává další funkce, ale na druhou stranu je namístě otázka, proč Microsoft zvolil takovouto pomalou salámovou taktiku. Vypadá to, že až Nastavení získá všechny potřebné funkce ze starého uživatelského prostředí, bez kterého se zkušenější uživatelé tak dnes stále neobejdou, budeme už všichni šediví. To ovšem pokud je něco takového vůbec v plánu.

Nová funkce pro Nastavení je mimochodem už součástí Windows 10 Insider Preview Build 20236 . Ale je tu i další novinka, která už je k dispozici hned pro všechny uživatele systému Windows 10 ve verzi 1809 a novější.





Jedná se o funkci vyhledávání, která bude nově obsahovat položku Nedávná (Recent), čili celkem čtyři naposledy vyhledané položky, k nimž se tak můžeme ihned vrátit. Jde o funkci pro lupu na hlavním panelu vedle tlačítka Start.

Kdo tak tento týden nechal Windows 10 nainstalovat nové aktualizace, už by tuto novou funkci měl mít k dispozici.

