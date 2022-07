Windows 11 22H2 se blíží, zde je seznam nejzajímavějších novinek

Microsoft se rozhodl ponechat označení aktualizací tak, jako tomu bylo (a v podstatě stále je) u předchozí verze, tedy Windows 10, přestože nakonec přešel i s Windows 11 na roční cyklus vydávání velkých aktualizací (netýká se to tedy pouze Windows 10, ale i Windows 11).

Nový update nemá zatím jako obvykle stanovené přesné datum vydání, nicméně by mohlo být reálné vydat aktualizaci někdy v průběhu podzimu. Začátkem minulého měsíce vyšel update jako Release Preview, k dispozici je uživatelům v rámci programu Windows Insider.

Nové aktualizace obvykle přináší hodně novinek a změn, které nemusí být na první pohled vidět a mají co do činění se stabilitou nebo rychlostí systému a jeho komponent, proto níže uvedený seznam není kompletní, ale reflektuje spíše ty největší a nejviditelnější novinky.





Nový správce úloh (Task Manager)

Správce úloh je stále tam, kde jsme na něj zvyklí, spouští se stejně, ale přináší pár vylepšení. První viditelná změna je designová, jelikož nový správce úloh podporuje tmavý režim (dark mode) a barevné podbarvení využití zdrojů reflektuje barvy, které jsme si zvolili v nastavení Windows.





V záložce procesů je navíc k dispozici tzv. „Efficiency Mode“, který je možné manuálně aktivovat pro jednotlivé procesy. Takto označené procesy (ikona zeleného listu) by pak měly běžet s nižší prioritou a systém by měl upřednostňovat takové procesy, které jsou pro uživatele důležitější. Podobný systém například využívá Microsoft Edge u neaktivních záložek.





Přetahování objektů (drag and drop) do aplikací přes lištu úloh

Funkcionalita z Windows 10, na kterou si poměrně dost lidí zvyklo, ve Windows 11 chyběla. S novou aktualizací by měla být zpět, je tedy možné přetahovat na ikony aplikací soubory, obrázky a podobně, okno se následně otevře a je možné vložit daný soubor nebo objekt tam, kam je potřeba.

Jako příklad je možné uvést přidávání příloh do emailu. Pokud je třeba email otevřený na pozadí (ať už v prohližeči, nebo v samostatném okně Outlooku), není nutné okno napřed maximalizovat a různě přesunovat, ale stačí přesunout soubor na ikonu aplikace či okna v liště úloh a po otevření okna vložit tam, kam je potřeba. Může se to jevit jako drobnost, ale občas se to hodí.





Záložky v průzkumníku (File Explorer)





U této vlastnosti není úplně jasné, jestli se do této velké aktualizace nakonec dostane, nicméně probíhá aktivní testování na vývojovém kanálu od konce minulého měsíce, takže by tato funkcionalita měla do operačního systému dříve či později doputovat.

Funkčnost je v podstatě dost podobná, jako jsme zvyklí u internetových prohlížečů – fungují klávesové zkratky pro otevření (Ctrl + T) a zavření aktuální (Ctrl + W) záložky, ty je možné přetahovat myší a funguje také prostřední tlačítko myši pro otevření v nové záložce.





Vylepšení nabídky Start





S novou aktualizací se do nabídky Start vrací složky pro zástupce aplikací. Funkčnost je stejná, jako tomu je na mobilních zařízeních (iOS, Android) – přetažením jednoho zástupce na druhého vznikne složka, která obsahuje oba zástupce. Složku je následně možné jakkoli přejmenovat a přesunovat do ní další zástupce.

Dále je možné v nastavení definovat různá rozložení nabídky Start, kde například najdeme možnost zobrazovat více aplikací nebo více doporučených položek.





Správce připojení zařízení Bluetooth v liště služeb





Oblast lišty služeb prochází určitými změnami, jednou z nich je možnost zobrazit zařízení Bluetooth, připojit se k nim a odpojit je bez toho, aniž by bylo potřeba otevírat nastavení systému.

Funguje podobně, jako tomu je u bezdrátových sítí Wi-Fi. V nově otevřeném okně je pak seznam, se kterým jde pracovat obdobným způsobem. Pro nějaké srovnání se jedná o poměrně standardní funkcionalitu MacOS a jednu z oblastí, u které se velké množství lidí divilo, že se ve Windows nenachází.





Vylepšení úpravy hlasitosti





Sice drobnost, ale zajímavá – ve Windows 11 došlo k úpravě indikátoru hlasitosti, který vypadá podobně, jako u změny intenzity jasu displeje. Působí přirozeně a designově ladí se zbytkem prvků Windows 11.

Kromě toho je možné nastavení hlasitosti změnit poměrně jednoduše i tak, že se myší najede nad kontrolku zvuku v pravé dolní částí a kolečkem myši je možné hlasitost zvyšovat nebo snižovat.





Nové aplikace





Windows 11 nově obsahuje dvě nové standardní aplikace: Clipchamp a Family (správa rodinných účtů). Clipchamp byl nejprve do Windows přidán ruku v ruce s nutností platit za tuto aplikaci měsíční poplatky, přičemž tato nutnost byla odstraněna. Ačkoli je stále možné si v aplikaci zaplatit prémiové funkce (za odpovídající poplatek), je k dispozici i bezplatná verze.

V aplikaci je možné relativně jednoduše upravovat videa, hudební soubory a převádět je do různých formátů použitelných na webu.

Aplikace pro správu rodinných účtů (Family) pak umožňuje rodičům nastavovat různé limity pro své potomky, například omezení času pro různé aplikace nebo hry, filtrování obsahu a další. Není to úplná novinka, ale ve většině případů bylo nutné konfigurovat tyto věci ve správě rodiny na webu.





Mnoho dalších funkcí a změn





Jak jsme zmínili na začátku, změn je poměrně hodně, mezi nimi nalezneme třeba nového správce tiskových úloh nebo vylepšení v oblasti uspořádání oken (Snap Layouts). Microsoft nezapomněl ani na reorganizaci položek v nastavení a nějaké nové možnosti nastavení přibyly.

Jelikož se stále nejedná o finální verzi, není stoprocentně jisté, že se ve Windows 11 s aktualizací 22H2 objeví úplně všechny aktuálně testované novinky, stejně tak se může objevit ještě něco dalšího. To se ale všichni dozvíme s oficiálním vydáním aktualizace, která by měla s největší pravděpodobností spatřit světlo světa na podzim letošního roku.