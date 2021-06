Windows 11 překvapivě vyžaduje TPM 2.0, co to znamená?

Právě nutnost mít k dispozici a zapnutý Trusted Platform Module (TPM) 2.0 byla pro řadu lidí, kteří se odhodlali vyzkoušet si rané sestavení systému Windows 11, vcelku překvapivá. TPM obvykle slouží pro ukládání šifrovacích klíčů, hesel, certifikátů a zkrátka vysoce citlivých a cenných dat a obvykle se nachází ve výbavě moderních notebooků a podnikových počítačů celkově, ovšem už nejde o běžnou a běžně zapnutou výbavu domácích sestav, a to zvláště těch vytvořených z volně prodávaných komponent.

Pokud si od Microsoftu stáhnete utilitu PC Health Checker (Kontrola stavu osobního počítače), je možné, že ten vás upozorní na nekompatibilitu s Windows 11, stejně jako na naší testovací sestavě. Ta přitom s procesorem Ryzen 3000, 32 GB paměti a RTX 3080 dalece překračuje hardwarové požadavky. Jenomže nemá v BIOSU aktivován TPM 2.0, což lze ale snadno vyřešit v menu Settings -> Miscellaneous -> Trusted Computing 2.0.

Není ale ani moc překvapivé, že tato utilita, stejně jako webové stránky Microsoftu po kliknutí na tlačítko Další informace, nám vůbec neprozradí, kvůli čemu konkrétně nelze na daném PC spustit Windows 11. Utilita přitom samozřejmě musela zjistit, že to je právě kvůli TPM 2.0 a je přímo nepochopitelné, že krom hlášky "Váš počítač nesplňuje nezbytné požadavky" se nedozvíme nic dalšího, ačkoliv jde v důsledku (v našem případě) o maličkost. Na co ale Microsoft nezapomněl, to je nabídka "Kupte si počítač kompatibilní s Windows 11 u těchto prodejců". Pod tímto textem pak nalezneme odkazy na obchody předních českých prodejců hardwaru.

Server Tom's Hardware se na tuto věc dotázal samotného Microsoftu, který ještě do této doby nereagoval, takže teprve uvidíme, jak to s TPM 2.0 vůbec je a zda se v tomto ohledu do vydání finální verze systému něco nezmění. Ukazují se totiž prý i případy, kdy změna nastavení v BIOSu jednoduše nestačí.

Microsoft by také rozhodně a přinejmenším měl upravit svou utilitu PC Health Checker, jejíž pomoc v případě kontroly připravenosti PC na nový systém je na úrovni hlášky "máš to rozbitý".



