Windows 11 přijdou na trh zítra a s nimi i nové Office

Windows 11 tak přicházejí na trh během zítřejšího dne (5.října), a to již více než šest let po vypuštění první verze systému Windows 10. Ten bude možné bezplatně aktualizovat na nové jedenáctky, přičemž je i možné, že neoficiálním způsobem půjde obejít restrikce týkající se podporovaných procesorů a TPM (respektive je to téměř jisté), ale oficiálně bude možné využít počítače založené na procesorech Intel Skylake či AMD Zen+ a novějších (s několika výjimkami).

Microsoft se také chystá stejně jako v případě jiných velkých aktualizací posledních let rozšiřovat své Windows 11 formou upgradu postupně dle toho, jaký hardware využíváme. Čím bude novější, tím větší šanci na brzkou nabídku upgradu také máme, ale jinak bude samozřejmě možné na nic nečekat a jedenáctky si nainstalovat manuálně. Nejpozději bychom ale měli dostat nabídku k upgradu někdy v polovině příštího roku, samozřejmě pokud máme vyhovující hardwarovou konfiguraci.

Aktualizované Windows 10 ale samozřejmě zůstávají podporovaným systémem, a to dle aktuálního plánu do října roku 2025, nicméně ten hlavní vývoj funkčních novinek už se bude týkat nových Windows 11. V každém případě nás zatím vůbec nic nenutí k přechodu na jedenáctky, takže pokud někdo raději ocení funkční systém a klid pro práci než dobrodružství, bude lepší si zatím počkat sledovat, jaké problémy se případně objeví.

Vedle Windows 11 přijde zítra na trh také kancelářský balík Office 2021, a to stále v podobě kupovaných kopií, čili ne jako předplatné. Ceny začínají na 150 dolarech, za něž dostaneme prostě to, co jsme si zaplatili, přičemž služba Office 365 představuje pravidelné platby, ale i rozšiřování o nové funkce, zatímco od klasický pořízeného balíku můžeme očekávat spíše jen bezpečnostní záplaty.





Za základních 150 USD získáme Office 2021 pro domácnosti a studenty s nabídkou Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive a Microsoft Teams a pak tu je Office Home a Business 2021 navíc s Outlookem.

Ceny souvisejících / podobných produktů: