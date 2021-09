Windows 11 s vyšším výkonem díky optimalizacím pro CPU, RAM i SSD

Steve Dispensa (viceprezident Windows Management, Microsoft) prozradil více právě o změnách, které nebudou na první pohled vidět či je uživatelé nepocítí ještě před rozběhnutím systému na svém počítači. Podívat se na ně můžeme ve videu, které bylo nově zveřejněno v kanálu Microsoft Mechanics na YouTube.

Jde tu konkrétně o vylepšený systém pro správu a využití hardwarových prostředků, který má k dispozici vyšší úrovně priority pro procesy běžící v popředí, přičemž procesy v pozadí se budou muset naopak uskrovnit.

To se bude týkat konkrétně i prohlížečů webu, které jsou známými žrouty prostředků, ať už jde o procesorový výkon nebo systémovou paměť. Jde tu tak o samotné taby, aktivní a běžící v pozadí, přičemž systém bude moci ty v pozadí rovnou pozastavit, aby daly pokoj a nezatěžovaly hardware.

Dle Dispenzy lze takto dosáhnout i 32procentního snížení využití paměti a také snížení zátěže CPU o 37 procent, ale to samozřejmě záviset na konkrétním případu, čili pokud nějaká aplikace či webová stránka dokáže skutečně zbytečně zatěžovat systém i při běhu v pozadí, pak jejím pozastavením lze dosáhnout významné úspory, to je jasné.

Microsoft měl ale také optimalizovat kód z hlediska ovládání hardwaru pro dosažení celkově kratší odezvy systému a ten má být méně náročný i na systémovou paměť. Programátoři se také věnovali zlepšení hibernace systému a jeho rychlejšímu probouzení, a to až tak, že Microsoft očekává probouzení systému srovnatelné s mobilními telefony či tablety založenými na ARM. Do toho spadá i to, že klíčové systémové procesy běžící na pozadí mají mít k dispozici vždy dost systémových prostředků, aby "nehladověly", což se mělo samo o sobě podepsat na výrazném zkrácení doby probouzení, a to asi o čtvrtinu.

V praxi to poznáme 5. října, kdy se nové Windows 11 dostanou ve své finální verzi na trh i coby upgrade zdarma pro uživatele Windows 10. Už nyní jsou ale samozřejmě k dispozici i předběžné verze pro Insidery.

Ceny souvisejících / podobných produktů: