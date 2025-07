Windows 11 se staly nejpoužívanějšími Windows, s 52 % předběhly desítky

Podíl operačního systému Microsoft Windows 10 postupně klesá. Tento systém z konce roku 2015 bude v říjnu letošního roku odstaven, pro běžné zákazníky mu totiž bude ukončena oficiální podpora, což ale neznamená, že by se nemohl dále používat. Jeho nástupcem je Windows 11 představený na konci roku 2021. Po necelých 4 letech existence se tento operační systém stává nejpoužívanější verzí Windows, přičemž jeho adopce by možná byla o něco rychlejší, kdyby např. nevyžadoval technologii TPM 2.0, což znemožnilo instalaci na mnoha PC (existovaly však způsoby, jak to obejít, pokud uživatel opravdu chtěl přejít na nejnovější verzi). Podle statistik serveru StatCounter totiž Windows 11 dosáhl 52,0% zastoupení na počítačích se systémem Windows.

Na druhém místě je právě překonaný Windows 10, který spadl na 44,6 %. Jde o strmý pád, neboť ještě v minulém měsíci vyhrával s 53,2 %, zatímco Windows 11 měl jen 43,2 %. Pak už je obrovský odskok, na třetí pozici totiž figuruje Windows 7 s pouhými 2,35 %.

Na pozici čtyřky je kdysi velmi oblíbený Windows XP s podílem 0,38 %, a překonává tak naopak velmi neoblíbené Windows 8 s 0,35 % a Windows 8.1, které mají 0,29 %. Pokud bychom ale tyto dvě verze daly dohromady, měly by čtvrtou pozici s cca 0,64 %.

Ještě pro zajímavost připomeňme, že pokud jde o vrchol své slávy, Windows 7 se dostal maximálně na 63 %. Nepopulární Windows 8 dosáhly maximálně cca 9% zastoupení, což bylo ale dáno i tím, že byly poměrně rychle vystřídány systémem Windows 8.1, který se dostal na 19 %. Oba systémy dohromady dosáhly max. cca 23 %. I zde ale zaúřadovala rychlá náhrada, a to systémem Windows 10, který se nakonec dostal na více než 82 %. Kdyby nepřišel tak rychle, je pravděpodobné, že by Windows 8.1 stoupal o něco výše, i když popularity Windows 7 by asi nikdy nedosáhl (jeho trajektorie měla do představení Windows 10 stále rostoucí tendenci).