Windows 11 umí dynamicky měnit obnovovací frekvenci pro delší výdrž baterie

Nepřehlédnutelné vizuální změny nebo podpora aplikací z Androidu jsou hlavní novinky, o kterých se mluví v souvislosti s Windows 11. Microsoft ovšem stále nevyložil všechny karty na stůl a prakticky každý den se dozvídáme o něčem dalším, co nám přinese aktualizace na připravovaný operační systém. Redmondský gigant na svém vývojářském blogu oznámil další novinku ve Windows 11, o které jsme zatím neměli tušení. Jedná se o podporu dynamické obnovovací frekvence (Dynamic Refresh Rate neboli DRR), která bude fungovat na noteboocích. Určena je hlavně pro modely vybavené displeji s vysokou obnovovací frekvencí, kde by mohla přinést ideální kompromis mezi plynulým obrazem a spotřebou energie.

Vyšší obnovovací frekvence totiž pochopitelně zvyšuje nároky na hardware, a tím snižuje výdrž baterie. Řešením je snížení obnovovací frekvence, ale tím také ztratíte zmiňovanou plynulost obrazu. Dynamická obnovovací frekvence proto automaticky přepíná mezi více nastaveními. Ke změně by mělo docházet tak, aby to uživatel vůbec nepostřehl. Zdá se, že funkce nebude nijak komplikovaná a bude přepínat mezi dvěma režimy – v příkladu je uváděno 60 Hz a 120 Hz. První nastavení může být dostatečné při běžné kancelářské práci, jako je čtení e-mailů nebo psaní dokumentů. Při skrolování dlouhými texty nebo kreslení na obrazovce pomocí pera by ovšem systém měl automaticky přepnout na vyšší obnovovací frekvenci (v tomto příkladu 120 Hz).

Dynamická obnovovací frekvence už by měla být součástí prvního preview Windows 11 , které vyšlo začátkem tohoto týdne. K dispozici je pro členy programu Windows Insider, kteří jsou přihlášeni k Dev Channel. Nová funkce zatím funguje pouze ve vybraných aplikacích, jako je Microsoft Office, Microsoft Edge, Microsoft Whiteboard, Microsoft Photos, Snip & Sketch, Drawboard PDF, Microsoft Sticky Notes, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Microsoft To Do nebo Inkodo. Podpora dalších aplikací bude přidána později. DRR se ovšem netýká her, kde bude funkce deaktivována. Nejedná se tedy o to samé, jako je variabilní obnovovací frekvence (VRR), která je naopak určena právě pro hry.

Pro využívání DRR je také potřeba vlastnit kompatibilní hardware. Jak už bylo řečeno, novinka je určena pouze pro notebooky a nefunguje na externích monitorech. Dále se musí jednat o notebook s minimálně 120 Hz podporující VRR, což lze ověřit v nastavení Systém > Displej > Grafika > Výchozí nastavení grafiky (pokud tam nenajdete možnost Variabilní obnovovací frekvence, pravděpodobně váš model tuto funkci nenabízí). A vyžadován je také nejnovější grafický ovladač WDDM 3.0, který je připraven na DRR. Distribuován bude skrze Windows Update, ale délka čekání se může lišit podle výrobce.

