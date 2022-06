Windows Defender může neúměrně zatěžovat procesor, jaké je řešení?

Kevin Glynn známý pod přezdívkou Uncle Webb při vývoji utility Counter Control přišel na to, že Windows Defender v některých případech vykazuje neustálé několikaprocentní vytížení procesoru, které by obvykle mělo být v pouhých zlomcích procent, čili v podstatě zanedbatelné. Čtyři procenta ale už v pořádku rozhodně nejsou, zvláště když mluvíme třeba o desetijádrovém CPU, kde už to znamená podstatnou zátěž jednoho jádra.





V takovém případě se pak nemůžeme divit, že z procesoru v jiných aplikacích nedostaneme plný výkon, což třeba právě v případě 10jádrového Core i9-10850K znamená cca 15.800 namísto 16.800 bodů. Podobné problémy přitom mají majitelé procesorů Intel od 8. do 11. generace (desktopové i mobilní) na Windows 10 i Windows 11. A pokud je známo, procesorů AMD se to netýká.

Jádro pudla je v tom, že Windows Defender v některých případech začne využívat všech sedm hardwarových čítačů sledujících výkon procesorů Intel, mezi něž patří tři s fixními funkcemi. Každý z těchto třech může být nastaven na jeden ze čtyř režimů, které se týkají úrovně práv a jde o deaktivaci, OS (ring-0), User (ring>0) a All-Ring.

Dané čítače patří mezi sdílené prostředky, v jejichž případě je umožněn přístup ze strany více aplikací. Ty přitom v případě různých známých monitorovacích utilit jako HWiNFO, OCCT, Core Temp a ThrottleStop obvykle nastavují úroveň čítačů na All-Ring, ovšem Windows Defender může z nějakého důvodu v náhodných intervalech a na náhodnou dobu neustále nastavovat úroveň User. Takto se přitom může začít chovat hned po nabootování systému, ale i kdykoliv poté.

Nejde tu přitom o to, že by se Defender přetahoval s ostatními utilitami, nadměrnou zátěž může vyvolat i sám o sobě, když prostě neustále nastavuje úroveň čítačů na User. Nejde tu tak o problém procesorů Intel, ale pouze samotného Defenderu, který přitom může být snadno zastaven. Stačí nastavení čítačů manuálně změnit, což Defender zaregistruje a pak už se chová normálně.

K tomu může posloužit právě utilita Counter Control , která slouží k monitorování zmíněných čítačů. Pokud vám Defender dělá výše popsané problémy, mělo by stačit v této utilitě prostě jen kliknout na tlačítko Reset Counters, což si pak budeme moci ověřit třeba ve Správci úloh, nebo potvrdit pomocí benchmarků. Nejde ale o dlouhodobé řešení.