Wirex začne vydávat platební karty Mastercard založené na kryptoměnách

Kryptoměny dosud byly spíše prostředkem pro spekulace a nekalé činnosti než způsobem platby ve skutečném světě. To se ale postupně může měnit a jedním z kroků může být partnerství společnosti Wirex a Mastercard. Finanční platforma Wirex, která se zabývá i kryptoměnami, totiž získala licenci od společnosti Mastercard a nyní tak může vydávat platební karty tohoto typu. Její zákazníci tak budou moci nakupovat zboží nejen pomocí klasických měn, ale i pomocí kryptoměnových prostředků na svých účtech. Ty se při nákupu smění na tradiční měnu a taková karta může být použita kdekoli ve světě, kde přijímají karty Mastercard (v rámci sítě Mastercardu má putovat vždy tradiční měna). Součástí bude i program Wirex Cryptoback, což je 1,5% cashback za nákupy v Bitcoinech.



ilustrační obrázek, autor: TheDigitalWay / CC0, přes Wikimedia Commons

Mastercard vidí v kryptoměnách budoucnost a nechce zaspat. Dle průzkumů totiž v některých zemích až 20 % populace drží nějakou kryptoměnu, rovněž roste počet prodejců, kteří je akceptují a také jde vidět, že se o ně zajímá stále více nejrůznějších finančních institucí. Sama společnost tak zve další podobné kryptoměnové společnosti, aby se přidaly do jeho programu Mastercard Accelerate. Wirex je první takovou společností, která to dotáhla do zdárného konce. Tento londýnský startup by tak již brzy mohl uvést své karty Mastercard s platbami z kryptoměnového účtu pro evropské zákazníky (Wirex je již partnerem se společností Visa, tyto karty jsou ale podle všeho bez vazeb na kryptoměny).



