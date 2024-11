Wuling představil MESCV, pojízdnou 141kWh powerbanku pro nabíjení elektromobilů

Přestože si spalovací auta mohou vozit další zásobu paliva v kanystrech, málokdo to tak dělá. Stejně tak si majitelé elektromobilů nenosí další powerbanku pro stejný případ nouze, kdy dojde zásoba energie. V obou případech je tak v nouzi potřeba dovézt další palivo nebo nějak připojit auto k nabíječce, jinak je potřeba odtahu. Čínská společnost Wuling pro toto představila své řešení MESCV (Mobile Energy Storage Charging Vehicles), to je ale svými vlastnostmi omezeno jen na malé oblasti, kde je více dostupných nabíječek a slouží spíše jen k tomu dodat energii na "zbývající metry".

Jeho LFP akumulátor se 141 kWh by sice zvládl nabít elektromobil na dalších 500-900 km jízdy (dle typu a efektivity nabíjení), nicméně maximální rychlost autonomního vozítka se 4 LiDARy je pouhých 5 km/h. Je tedy jasné, že v případě nouze musí být jen stovky metrů daleko, jinak by se na něj čekalo věčnost. Využitelnost (zejména praktické rozmístění v rámci měst a areálů) je tak docela diskutabilní. Poprvé mají být využita v rámci veletrhu 2024 China Import and Export Fair.

Navigační metody jsou založeny na technologii DGPS a algoritmu SLAM. Samo vozítko může nabíjet svou baterii 120kW výkonem. Výstup může být max. 90 kW u varianty s jedním nabíjecím kabelem. Varianta se dvěma kabely může nabíjet jedno auto se 120 kW, resp. dvě s 60 kW každé. Rozměry činí 2280×940×1969 mm a váží 1,7 tuny. Tato pojízdná "powerbanka" vyjde na 42 tisíc USD.