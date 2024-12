xAI by se dle Muska mělo stát i herním studiem, chce kašlat na politickou korektnost

Před několika dny si Shibetoshi Nakamoto (pseudonym tvůrce kryptoměny Dogecoin) na sociální síti X postěžoval, že nerozumí tomu, proč herní vývojáři i žurnalisté věnující se hrám jsou tak ideologicky poplatní době. Podle něj se herní komunita soustředila kolem nechamtivých korporací (no, jistě bychom našli spoustu výjimek), které nezajímaly blbosti a nesmysly. Na to mu odpověděl Elon Musk. Podle něj je důvodem fakt, že spousta herních studií je vlastněna masivními korporacemi (to má pravdu) a že jeho společnost xAI sama spustí nové AI herní studio, které začne znovu vytvářet vynikající hry. Zde použil klasické "make games great again", čímž navázal na výrok "make America great again", který v poslední době zpopularizoval Donald Trump, jehož Musk velmi aktivně podporuje.



Too many game studios that are owned by massive corporations. @xAI is going to start an AI game studio to make games great again! https://t.co/UR4nFODyfd — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2024

Trochu problémem je, že samotné xAI je masivní korporací, takže založení herního studia spadajícího pod takto velkou korporaci poněkud neřeší problém, pokud je důvodem to, co Musk prezentuje jako příčinu. Takový důvod by i v jeho podání měl dle těchto slov přinést podobný důsledek. To pochopitelně nevylučuje to, že to postačujícím důvodem není (on to ostatně Musk ani přímo neřekl), a pod Muskovým velením by mohlo i studio pod masivní korporací přinášet hry, které budou kašlat na politickou korektnost a to, aby byly vyvážené ze všech možných stran. Uvítali byste nové herní studio, které by na tyto ideologie a korektnost kašlalo?