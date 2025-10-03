xAI hledá trenéry Groka za 45-100 USD za hodinu, lidé mají AI učit programovat hry
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Muskovo xAI chce z Groka udělat asistenta pro vývoj zajímavých a zábavných počítačových her. K tomu je ale potřeba hodně trénovacích dat. Hledá tak AI tutory, kteří pomohou s výukou AI systémů.
Systémy generativní umělé inteligence by bez trénovacích dat nebyly schopné se naučit, a tedy i tvořit další obsah podobného typu. Trénovací data jsou velmi cenným artiklem, kterého se už moc nedostává. Společnost xAI by např. chtěla z Groka udělat výkonný nástroj pro navrhování a vytváření počítačových her, k tomu ale potřebuje hodně dat, na kterých je možné ho natrénovat. Firma tak hledá lidi na pozici AI tutorů, kteří by měli napomáhat AI v pochopení herních konceptů, mechanik a jejich vytváření. AI by tak ve výsledku měla asistovat v návrhu her, nicméně nejprve je potřeba lidské pomoci, aby toho byla schopna.
Noví zaměstnanci na pozici Video Games Tutor budou využívat proprietární software společnosti, aby v herních projektech pomáhali s označováním dat, psaním anotací, vysvětlováním herních mechanik tak, aby se zlepšila schopnost AI rozumět herním principům. Nebude to pochopitelně zadarmo, xAI nabízí plat mezi 45-100 USD za hodinu práce. Zájemce by měl být zběhlý v herním designu, IT technologiích, interaktivních médiích a podobně, ideálně aby měl i nějaké portfolio her, na kterých spolupracoval. Pracovat je možné v Palo Alto v Kalifornii, nicméně xAI nabízí i plně distanční práci a nemusí jít jen o USA (což je pro Elona Muska docela netradiční, ten práci z domova nesnáší).
Zdroj: techspot.com, job-boards.greenhouse.io