xAI uvedlo chatbota Grok 2, svou nekorektností si koleduje o průšvihy

Společnost xAI je jednou z mnoha, kdo vyvíjí vlastního chatbota. Ten se jmenuje Grok a nyní přichází do nových verzí Grok-2 a Grok-2 mini, v obou případech jde o betaverze. Chatbot je dostupný pro předplatitele sociální sítě X Premium a Premium+, přičemž nově dostává také obrazovou generativní AI, která je postavena na modelu FLUX.1. Za tou stojí lidé ze společnosti Black Forest Labs, přičemž jde o vývojáře, kteří původně pracovali pro Stability AI. Pokud jde o firmu xAI, v dalším investičním kole společnost vybrala 6 mld. USD, takže celkové investice do ní nyní už činí 24 mld. USD.



it's really good at this pic.twitter.com/gpAg54BWsg — shb (@himbodhisattva) August 14, 2024

Systém vestavěné obrazové generativní AI je oceňován za věrné podání lidských postav, nicméně si u mnohých zasloužil kritiku za svou "nekorektnost". Nemá dnes politicky vyžadovaná omezení, takže si vůbec nic nedělá z celebrit a jejich zavádějícího zobrazování, neštítí se postav chráněných copyrightem, takže bychom se vůbec nemuseli divit, kdyby se později objevila také spousta žalob. Zajímavé je to i z toho důvodů, že to byl Elon Musk, kdo chtěl pozastavit vývoj systémů AI, aby se nastavily nějaké mantinely vývoje, přičemž xAI si i z těch existujících dělá docela legraci (je pochopitelně na diskuzi, které z nich smysl mají, a které jsou naopak přehnané). Současně ale rovněž upozorňuje na to, že už nelze rozeznat skutečnost od výplodů AI.



Na druhou stranu měl Musk i trefný postřeh na adresu přehnané korektnosti, že za pár let může být sdílení meme cestou do vězení (a "vtipem" přidal, že ve Velké Británii to povede rovnou k popravě).