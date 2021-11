Xbox 2042: Microsoft si představuje hraní s výkonem 1 ExaFLOPS

Xbox 2042 je hezká představa, ale je vůbec reálná? Pokud by v daném roce měly být herní konzole víceméně stejně výkonné jako dnešní nejsilnější superpočítače (Frontier by už v této době měl být dokončován), a to s předpokladem, že bude pokračovat nasazené tempo vývoje dané snahou udržovat Mooreův zákon v platnosti, pak by měla platit jedna věc. Dnešní herní konzole by měly být podobně výkonné jako ty nejlepší superpočítače v roce 2000, což ovšem platí.

Tehdy byl totiž v Lawrence Livermore National Laboratory amerického Ministerstva energetiky instalován IBM ASCI White s výkonem 7,2 TFLOPS, což je skutečně srovnatelné s dnešní Xbox Series X. Ta sice nabízí 12,2 TFLOPS, ovšem pochopitelně v FP32, kdežto výkon superpočítačů se obvykle udává v FP64. Někdo v Microsoftu si asi této skutečnosti všiml a zamyslel se nad tím, co může přinést dalších 21 let, ovšem zde jde především o kampaň spojenou s EA/DICE a jejich Battlefieldem 2042.

Uvažuje se tu ovšem rovnou o zařízení s kvantovým procesorem, přičemž kvantové akcelerátory se skutečně chystají i v podobě, která by měla být využitelná v PC, takže tato představa není úplně přitažená za vlasy. Takový systém by pak mohl zvládnout obraz v rozlišení 32K s plným spektrem barev, prakticky nulovými latencemi a se základem 240 FPS.

Patrick Gelsinger se přitom v nedávném rozhovoru rozohnil až tak, že pro příští dekádu slíbil udržení Mooreova zákona v platnosti a možná dokonce i zvýšení tempa vývoje, takže jakkoliv vypadá představa herního stroje s výkonem v operacích s plovoucí řádovou čárkou už v řádu ExaFLOPS fantasticky, i vzhledem k vývoji v posledních dvou dekádách rozhodně není nereálná.

Bude to však znamenat posunutí výkonu o pět řádů a platí to i o vývoji herních konzolí v průběhu 21. století? Zrovna v roce 2000 dorazila konzole PlayStation 2, která nabídla 6,2 GFLOPS, čili pokud budeme počítat s jednotkami GFLOPS s tím, že jsme se už dostali nad 10 TFLOPS, s přimhouřením oka můžeme hovořit o čtyřech řádech, takže růst výkonu herních konzolí by měl rozhodně zrychlit, aby se představa Microsoftu vyplnila.



