Xbox Game Bar dostal na PC nové Widgety od jiných firem

Widgety, čili různé malé utilitky nabízející různé funkce, které si můžeme libovolně přidávat na plochu, známe především z mobilního světa, ale nabízí je také na Xbox Game Bar na PC. Nyní můžeme očekávat, že se jejich nabídka začne rozšiřovat, čímž Microsoft v podstatě naváže na dřívější integraci Spotify.

Nové widgety nenabídnou nevídané funkce, ale budou sloužit tomu, abychom nemuseli sahat rovnou po kombinaci kláves Alt+Tab a přepínat se do desktopu. Můžeme si tak potřebné funkce zobrazit navrch samotné hry, kterou tak nebude třeba minimalizovat. Občas to může tak i vyřešit případné problémy, neboť se může stát třeba to, že se hra při použití Alt+Tab zasekne nebo začne mít problémy se zvukem. Pro zobrazení Game Baru se mimochodem používá kombinace Win+G.

Nově jsou k dispozici XSplit Gamecaster a Razer Cortex, které si můžeme najít ve Widget Store a nainstalovat.

Widget Gamecaster poslouží pro streamování, aniž bychom tak museli přepínat na samotnou aplikaci. Můžeme tak započít a zastavit stream, použít chat, podívat se na nové události a statistiky, atd. Samotný widget také lze konfigurovat tak, aby nám zobrazil pouze důležité funkce a ty opravdu potřebné si můžeme i přilepit na obrazovku, aby byly viditelné i v průběhu hraní.

Razer Cortex je další novinka, která poslouží pro nastavení systému pro vyšší výkon, což čítá třeba ukončení procesů a služeb běžících na pozadí, které nepotřebujeme, a které tak zbytečně zatěžují hardware. Můžeme také sledovat nejnovější Paid to Play hry, které nám umožní vydělávat Razer Silver, za něž si pak můžeme vybírat mezi různými odměnami.