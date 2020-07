Xbox Games Showcase: nálož herních prezentací pro Xbox Series X

Že se ale nových konzolí, čili vedle Xbox Series X i PlayStation 5, dočkáme letos v listopadu, to už dávno není žádné tajemství, takže nejde o žádné překvapení, i když je dobré to mít potvrzeno i z úst firemní CFO Amy Hood. Zaměřme se tak raději na herní novinky, které byly prezentovány na Xbox Games Showcase, což byla ostatně i hlavní náplň této akce. Záznam ukazuje následující video, v němž je ale třeba přeskočit první půlhodinu odpočtu.

Prezentovány byly nové hry jako Halo Infinite, As Dusk Falls, Fable, Forza Motorsport, Phantasy Star Online 2: New Genesis, S.T.A.L.K.E.R. 2 nebo State of Decay 3 a také aktualizace známých her v podobě Destiny 2: Beyond Light, The Outer Worlds: Peril on Gorgon anebo CrossFire X. Ano, hovoříme zde o hře a ne o technologii firmy AMD, která se jmenuje stejně, jen se obvykle píše bez mezery.



RDNA2 + AMD Ryzen.

Lisa Su se také ozvala v reakci na Xbox Games Showcase s tím, že ráda viděla v akci RadeonRDNA2 + AMD Ryzen.

Halo Infinite slibuje největší a nejambicióznější díl celé série využívající schopností nových konzolí a nabízející novou herní mechaniku, větší bitvy a lepší vizuální stránku. Nelze se však ubránit dojmu, že se tvůrci velice inspirovali moderní kategorií her typu looter shooter. Avowed bude další hra od studia Obsidian Entertainment v podobě RPG z pohledu první osoby z jistého světa Eora. Uvidíme, kam se toto studio posune od titulu The Outer Worlds. Dále se nám vrací Fable a Forza Motorsport jako pokračování velice dobře známých sérií a těšit se můžeme také na pokračování hry S.T.A.L.K.E.R. Záměr tvůrců je vcelku průhledný. Chtějí nabídnout prostě důstojné pokračování prvního dílu a opět půjde o hororový FPS z prostředí Černobylu. Na stránkách Xbox.com se můžete podívat na celkový přehled herních novinek včetně odkazů na podrobnější informace.

